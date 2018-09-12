Mirror: учениями «Восток-2018» Путин шлёт Западу «леденящий душу сигнал»

Россия и Китай проводят масштабные военные учения на Дальнем Востоке, отрабатывая вариант возможного вторжения, пишет Daily Mirror. Но для Москвы главная цель этих манёвров — продемонстрировать западным странам, что российская армия может «с лёгкостью разгромить силы НАТО и стремительно подчинить Европу», утверждает издание со ссылкой на эксперта британской военной разведки.

Россия совместно с Китаем проводят крупнейшие военные учения за последние десятилетия. С помощью этой «леденящей душу демонстрации силы» Владимир Путин шлёт послание западным странам, пишет Daily Mirror.

В ходе учений «Восток-2018» Москва и Пекин планируют отработать вариант возможного вторжения. В манёврах, которые охватывают семь часовых поясов и длятся семь дней, примут участие не только наземные войска, но и флот и авиация, отмечает таблоид.

Издание утверждает, что к 300 тыс. пехотинцев «российской «Красной армии» присоединятся 4 тыс. китайских солдат. По некоторым данным, площадь, на которой пройдут масштабные учения, будет сопоставима с площадью Индии.

Москва направила для поддержки учений два флота и 1 тыс. самолётов. Кроме того, в манёврах задействованы порядка 36 тыс. единиц бронетехники и других средств вооружения. Существуют также опасения, что российские Вооружённые силы могут испытать ракеты, «способные нести ядерный заряд». Тем самым укрепятся подозрения, что эти учения — «прелюдия к конфронтации между Востоком и Западом», рассуждает Daily Mirror.

Китайское правительство подтвердило, что посылает на «Восток-2018» 24 боевых вертолёта и шесть самолётов. Кроме того, монгольская армия присоединится к учениям, «ведущую роль в которых играют спецназ и ГРУ — шпионское агентство, использовавшее отравляющее вещество «Новичок» в Солсбери», подчёркивает издание.

По мнению аналитиков, российский президент использует учения «Восток-2018», которые проходят на фоне роста политической напряжённости с Западом, чтобы показать, что он может «с лёгкостью разгромить силы НАТО и стремительно подчинить Европу».

«Эти учения они проводят на востоке, а не на западе, ближе к Европе. Но послание вполне очевидно. Путин даёт понять Западу, что он может захватить Европу в считанные дни, несмотря на повсеместное присутствие войск НАТО. Это не только демонстрация влияния и военной мощи, но и бравирование перед сторонниками на родине и перед Западом», — заявил в интервью Daily Mirror источник в британском управлении военной разведкой.

Схожее мнение высказал директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Учения призваны показать, что Россия рассматривает США потенциальным противником, а Китай — потенциальным союзником. При этом Пекин своим участием в «Востоке-2018» сигнализирует Вашингтону, что действия американских властей подталкивают его к сближению с Москвой, полагает эксперт.

Издание обращает внимание, что на протяжении долгого времени отношения между Москвой и Пекином были омрачены «взаимным недоверием». Но в 2014 году после «аннексии» Крыма и введения западных санкций Россия совершила поворот в сторону Китая, и с тех пор торговые связи между двумя странами «расцвели пышным цветом».