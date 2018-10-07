National Interest: прочность китайско-российского альянса вызывает серьёзные сомнения

Несмотря на видимое ощущение прочного союза между Россией и Китаем, это партнёрство может оказаться не таким постоянным, как кажется. Как пишет The National Interest, подлинность китайско-российского альянса на долгосрочную перспективу вызывает серьёзные сомнения, однако этот тандем всё ещё способен нанести значительный ущерб глобальным интересам США.

Вполне возможно, что военные учения, которые Китай и Россия недавно провели на Дальнем Востоке, стали свидетельством нового прочного союза между двумя державами. Однако, как пишет The National Interest, партнёрство может оказаться не таким постоянным, как кажется, поскольку данное тактическое сотрудничество основано не на общих идеалах, а на общем стремлении ослабить западный либеральный порядок.

Как отмечает издание, несмотря на наличие признаков того, что Евразия превращается в геоэкономический суперконтинент, основанный на экономических достижениях Китая и его масштабных инфраструктурных проектах, пока неясно, согласится ли Россия на роль младшего партнера в миропорядке, ориентированном на Пекин. В этой связи недавние грандиозные военные учения «Восток-2018» можно рассматривать еще и как возможность для России доказать миру свою военную мощь и послать четкий сигнал Китаю.

Вопреки убеждению, что эти учения ознаменовали новый этап в китайско-российском военном партнерстве, они могли бы служить для России средством сдерживания «ползучего» проникновения Китая на российский Дальний Восток и в Центральную Азию. Поскольку России крайне необходимы китайские денежные вливания в экономически проблемный Дальний Восток, опасения Москвы по поводу влияния Китая в этом регионе в долгосрочной перспективе усилились. Учитывая существующие демографические и экономические тенденции в России, Москву беспокоит экономическая дальновидность Пекина и то, что он проецирует «мягкую силу» в ближнем зарубежье.

Россия находится в тяжёлой социально-экономической ситуации, и Китай понимает, что она не может сохранять прежние темпы экономического роста. В обеих странах существуют опасения по поводу внутренней нестабильности. По этим причинам Россия и Китай независимо друг от друга пришли к выводу о том, что возможностей для действий становится всё меньше. Поэтому и Москва, и Пекин хотят реализовать свои региональные грандиозные проекты пока ещё не поздно. Стараясь не переходить друг другу дорогу и сотрудничая в областях, представляющих взаимный интерес, обе державы в конечном итоге должны будут найти свой баланс сил.

Как заключает автор статьи, несмотря на на несбалансированную риторику президента Дональда Трампа в отношении союзников Америки, стратегия США должна заключаться в дальнейшем укреплении своей сети альянсов, чтобы обеспечить мощный политический и экономический противовес планам России и Китая. Как в Азии, так и в Европе Вашингтон является желанным посредником в решении политических вопросов и обладает имиджем, которого у России и Китая нет. Поэтому крайне необходимо придерживаться таких направлений в политике, чтобы убедить всех в абсолютной готовности Америки выполнять обязательства перед своими союзниками.

«Несмотря на то, что подлинность китайско-российского альянса на долгосрочную перспективу вызывает серьёзные сомнения, этот тандем всё же способен нанести значительный ущерб глобальным интересам Америки и ослабить ее региональное влияние. Поэтому, чтобы противостоять российско-китайской «доктрине Монро» в Евразии, Америка должна активизировать свою систему альянсов, а также увеличить свое военно-морское и наземное присутствие в качестве оплота защиты стабильности в регионе, которая непосредственно влияет и на собственные национальные интересы США», — подводит итог издание.