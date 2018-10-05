CGTN: война между Пекином и Вашингтоном вышла за рамки торговли

Китай вмешивается во внутренние дела и выборы США, агрессивно ведёт себя в военном отношении, а своим небывалым экономическим успехом обязан американским инвестициям и мерам, далёким от принципов свободной торговли, заявил вице-президент США Майк Пенс. По мнению CGTN, эти слова знаменуют новый, более агрессивный подход Вашингтона по отношению к Пекину.

Для начала поговорим об усиливающейся напряжённости в отношениях между Китаем и США. В четверг администрация Дональда Трампа обрушилась на Пекин с критикой, выходящей далеко за пределы сферы торговли. В разгорячённой речи, обращённой к консервативной аудитории в Вашингтоне, вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы, а также военной агрессии. Подробнее об этом расскажет корреспондент CGTN в Белом доме Нэйтан Кинг.

Это уже не просто торговая война. Речь Пенса заключала в себе всестороннюю критику Китая.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: За последние 17 лет ВВП Китая вырос в девять раз. Эта страна превратилась во вторую по величине экономику в мире. Во многом такой успех состоялся благодаря американским инвестициям в Китай.

Кроме того, Коммунистическая партия Китая использовала целый арсенал мер, несовместимых с принципами свободной и справедливой торговли, включая пошлины, квоты, манипуляции с валютой, принудительную передачу технологий, кражу интеллектуальной собственности и промышленные субсидии, которые, как конфеты, раздают иностранным инвесторам. Эта политика помогла Пекину создать собственную производственную базу в ущерб конкурентам, в особенности Соединёнными Штатам Америки.

Вице-президент США также раскритиковал действия Пекина в Южно-Китайском море и его так называемую «долговую дипломатию» в Африке и Азии. Пенс упомянул и о четырёхстраничном вкладыше, размещённом в газете Des Moines Register. Как сразу указывалось, рекламное место в издании было выкуплено англоязычной китайской газетой China Daily. Во вкладыше были материалы, в которых выражалось несогласие с политикой США в области пошлин. Многие другие страны, включая союзников Америки, Саудовскую Аравию, Израиль и прочих, тоже использовали схожую тактику, чтобы повлиять на общественное мнение в США.

Незадолго перед выступлением Пенса посол Китая в США Цуй Тянькай дал интервью американскому National Public Radio, в котором заявил: «Обе наши страны вместе с другими государствами столкнулись с целым рядом общих, так называемых глобальных проблем или глобальных вопросов, которые ни одна страна не сможет разрешить в одиночку. Нам придётся сотрудничать, нравится нам это или нет. Мы всё больше нужны друг другу, и это в общих интересах».

НЭЙТАН КИНГ, корреспондент CGTN: Речь вице-президента США помогла развеять все сомнения и показала, что отныне Белый дом избрал более агрессивный подход по отношению к Китаю. И касается это не только торговли, но и всех других сфер — военной, дипломатической и культурной.

Нэйтан Кинг, CGTN, Вашингтон.

А вот как на речь Пенса отреагировал Китай. Официальный представитель МИД КНР опровергла все обвинения. Дипломат Хуа Чуньин отметила, что обвинения США, утверждающие, что Китай вмешивается во внутренние дела Америки и выборы, носят необоснованный характер. Хуа подчеркнула, что заявления вице-президента основаны исключительно на слухах, США смешивают правду и ложь и пытаются создать скандал на пустом месте. По словам представителя МИД, Китай продолжает политику «реформ и открытости», а экономическим развитием страна прежде всего обязана не чужим подачкам и подаркам, а труду своего народа и взаимовыгодному сотрудничеству со странами по всему миру. Также Хуа заявила, что Китай следует по пути мирного развития и верен принципам дружественных отношений и сотрудничества со всеми государствами.

Дата выхода в эфир 05 октября 2018 года.