China Daily: из-за торговой войны Alibaba отказалась создавать 1 млн рабочих мест в США

В интервью китайским СМИ влиятельный бизнесмен и основатель гиганта электронной торговли Alibaba Group Джек Ма заявил, что его компания больше не планирует создавать 1 млн рабочих мест в США. Такое обещание предприниматель сделал Дональду Трампу после его победы на выборах, однако американские пошлины в корне изменили ситуацию, пишет China Daily.

Многие известные китайские бизнесмены и экономические эксперты раскритиковали последние пошлины США на товары из Поднебесной, пишет China Daily. Специалисты назвали инициативу «иррациональной» и «деструктивной» для бизнес-кругов обеих стран.

В ответ на решение Вашингтона основатель и глава одного из крупнейших гигантов электронной торговли Alibaba Group Джек Ма заявил, что из-за усилившихся торговых противоречий между двумя странами его компания больше не планирует создавать 1 млн рабочих мест в США. В эксклюзивном интервью Xinhua Ма отметил, что это обещание он сделал ещё в январе 2017 года в знак «дружеского сотрудничества между двумя сторонами и на благо рационального и объективного дела двусторонней торговли».

Но теперь, как утверждает китайский бизнесмен, Поднебесную и Америку больше не объединяет общее дело — и в текущих условиях заниматься его реализацией невозможно.

Ранее Вашингтон анонсировал новые пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд. Пекин со своей стороны заявил, что собирается в ответ обложить дополнительными сборами импортируемую из США продукцию на $60 млрд. Китайцы подчёркивают, что от односторонних действий США страдают не только предприятия Поднебесной, но и иностранный и международный бизнес. Чтобы помочь компаниям справиться с возникшими трудностями, китайские власти собираются совместно с ВТО разработать специальный пакет мер, упрощающих торговые операции.

Пекин призывает китайские компании искать новых партнёров за пределами США — в Европе, Африке и странах, задействованных в проекте «Один пояс — один путь». В своём интервью Ма заявил, что видит хорошие перспективы в развивающихся экономиках Европы, России, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

«Но мы будем продолжать усердно работать, чтобы поддерживать здоровое развитие китайско-американской торговли», — подчеркнул предприниматель.