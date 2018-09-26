CGTN: в новом докладе Китай напомнил США о выгоде их торговых отношений

Китайские власти опубликовали доклад, посвящённый торговым отношениям Поднебесной и США. Как отмечает CGTN, Пекин сделал упор на взаимной выгоде для обеих сторон, однако подчеркнул, что США слишком увлеклись агрессивным протекционистским подходом, а это идёт вразрез с национальными интересами Китая и мировым курсом на глобализацию.

В новом докладе представлены цифры, призванные продемонстрировать, что торговое сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам. Кроме того, как указано в документе, Вашингтон использовал агрессивную тактику, чтобы поставить под удар экономическое развитие других стран. Подробности далее.

В докладе утверждается, что торговые и экономические отношения между Китаем и США имеют большое значение для двух стран, а также поясняется, что в таких условиях определённый уровень разногласий в торговле — естественное явление. Впрочем, как подчёркивает документ, главной задачей при этом остаётся умение «укреплять взаимное доверие, развивать сотрудничество и преодолевать разногласия».

Согласно формулировкам доклада, администрация Трампа отринула нормы взаимного доверия и отказалась от обсуждения проблем на равных, в то время как на этих принципах строятся международные отношения. Помимо этого, в документе упоминается, как своими действиями США беззастенчиво поддерживают принципы обособленности, протекционизма и экономической гегемонии, а также выдвигают ложные обвинения в адрес многих других стран и регионов.

Как говорится в докладе, Китай реагирует на действия США, с точки зрения общих интересов обеих сторон, а также мирового порядка в торговых отношениях. В продолжение обозначения своей позиции Китай подчёркивает, что «экономическая глобализация — это международная тенденция, и торговый протекционизм идёт вразрез с курсом глобального развития».

А теперь своими замечаниями относительно доклада поделится наш эксперт по международным отношениям Айнар Тэнген.

АЙНАР ТЭНГЕН, эксперт по международным делам CGTN: В англоязычной версии это документ, включающий в себя 71 страницу. Это весьма обстоятельный доклад, в котором непосредственно изложены основные принципы, которыми руководствуется Китай, а затем он друг за другом рассматривает все аспекты международных отношений.

В докладе представлены восемь выводов. По сути, они говорят обо всём, что вы уже упомянули: Китай стремится, чтобы США разделяли его мнение о взаимовыгодности их отношений. Китайцы не пытаются развязать торговую войну, но опять-таки их не удастся силой заставить делать что-то, противоречащее их национальным интересам. На мой взгляд, подобный документ могла бы представить любая страна. Если бы его представили США, это тоже не выглядело бы не к месту. В нём просто подчёркивается, что необходимо соблюдать национальные интересы и думать о будущем.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2018 года.