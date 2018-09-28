Conversation: торговое противостояние и геополитическое соперничество приближают США и Китай к холодной войне

Споры о региональном доминировании в Азии и противостояние в коммерческой сфере могут превратить конкуренцию США и Китая на мировой арене в полновесную холодную войну, полагает The Conversation. Если порочный круг нарастания напряжённости между двумя ведущими мировыми державами не будет разорван, на смену общими экономическим интересам вновь придут геополитическое соперничество и национализм, предупреждают авторы статьи.

На фоне риторики в духе «торговой войны» между США и Китаем, а также споров о региональном доминировании в Азии, всё чаще звучат разговоры о том, что регион стоит на пороге новой холодной войны, отмечает The Conversation. «Если это случится, это будет означать, что растущее соперничество превратилось в открытое военное противостояние, затягивающее регион в свою воронку», — пишет издание. В этом случае противостоять Соединённым Штатам будет не Советский Союз, а «возрождённый» Китай и его амбициозный лидер Си Цзиньпин, поставивший цель превратить страну в «выдающуюся мировую национальную державу».

До последнего времени считалось, что новой холодной войны в XXI веке удастся избежать, благодаря растущей экономической созависимости бывших соперников — США и России. Что касается Вашингтона и Пекина, несмотря на конкуренцию, двум странам также удалось выработать «широкий спектр двусторонних механизмов для того, чтобы справляться со своими сложными взаимоотношениями». Как утверждает издание, ежегодно между двумя странами проходит около 1000 встреч делегаций разного уровня для обсуждения всевозможных аспектов двусторонних отношений — от торговли до береговой охраны.

«Однако несмотря на их многочисленные встречи, в которых всегда больше дискуссий, чем договорённостей, есть достаточно оснований предполагать, что холодная война 2.0 может быть намного ближе, чем мы ожидаем», — замечает издание. Сегодня США и Китай, страны с «взаимопротиворечащими» амбициями, полностью погружаются в период «серьёзного геополитического противостояния». Это, помимо прочего, касается спора о доминировании в Юго-восточной Азии, где Пекин твёрдо намерен сместить Вашингтон с позиции регионального лидера и занять его место, а Вашингтон, в свою очередь, так же твёрдо намерен сохранить существующее положение вещей.

Рост напряжённости между двумя странами в торговой сфере кажется авторам статьи событием, вызывающим наибольшее беспокойство. «Это не только свидетельствует о наступлении более турбулентного и менее динамичного периода в мировой экономике, но и являет собой победу националистической политики над общими экономическими интересами», — уверены журналисты. Что ещё более важно, эта ситуация может стать предвестником возращения к менее интегрированной мировой экономике.

Опасность торговой войны между США и Китаем не только в длительных трениях между крупнейшими мировыми экономиками, но и в «значительном расхождении интересов двух важнейших стран». Кроме того, по опасениям авторов, отсутствие взаимозависимости в экономике может привести к тому, что приоритетом двух стран станут геополитические и националистические интересы. Китай уже видит в решении Дональда Трампа о введении тарифных барьеров на китайский импорт намерение Вашингтона «помешать Китаю реализовать свой потенциал». И, как отмечает издание, подобные жалобы в регионе не редкость. «Мы думали, что глобализация положила конец великодержавной политике. Мы ошиблись. Мы думали, что Трамп прислушается к экономическому здравому смыслу после своего избрания. Снова ошиблись», — сетуют журналисты.

Если США и Китаю не удастся разорвать порочный круг роста напряжённости, «мы скатимся в очередной период, когда в регионе будут править великодержавное соперничество, военизированная конкуренция и опасный национализм», — предостерегает The Conversation.