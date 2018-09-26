Times: США намерены заручиться поддержкой Индии для борьбы с экспансией Китая

Соединённые Штаты ищут поддержки Индии в борьбе с экспансией Китая, пишет The Times. Вашингтон начал переговоры с индийской стороной в попытке создать альянс дружественных стран для совместных зарубежных инвестиций, направленных на противодействие экспансии Китая и её инициативе «Один пояс — один путь», пишет The Times.

При участии Японии и Австралии американская Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) хочет подписать с Нью-Дели протокол о намерениях, который предоставит возможность совместных инвестиций в иностранную инфраструктуру.

Все четыре страны встревожены тем, что Китай за последнее десятилетие создал целую цепочку авиабаз и военно-морских баз от Южно-Китайского моря до мыса Горн в Африке. Китай теперь орудует и на «заднем дворе» Индии, и в традиционных сферах влияния Америки на Ближнем Востоке и Персидском заливе.

Подспорьем для этой военной экспансии Пекина служат многомиллиардные кредиты, выделяемые для финансирования критически важной инфраструктуры в странах-клиентах, чтобы укрепить их преданность КНР.

Усилиям США, направленным на борьбу с ошеломляющими инвестициями со стороны Китая, пока мешают действующие против OPIC ограничения. Однако законопроект, который на этой неделе будет рассмотрен в американском сенате, радикальным образом расширит полномочия этой структуры и позволит ей не просто выдавать кредиты, а осуществлять инвестиции в иностранные акции. Кроме того, бюджет организации будет увеличен вдвое — до $60 млрд.

Как напоминает The Times, Индия отказалась присоединяться к проекту «Один пояс — один путь» и с тревогой наблюдала за тем, как Китай проникал в Южную Азию и инвестировал в Пакистан более $60 млрд.

Индийское правительство, между тем, публично заявило о том, что не будет присоединяться к возглавляемой США инициативе по противодействию стратегии Китая, поскольку Индия стремится ослабить напряжённость между двумя странами после прошлогоднего противостояния в Гималаях между индийскими и китайскими военными. Однако негласно Нью-Дели не прочь использовать своё дипломатическое влияние, чтобы помочь усилиям Вашингтона, говорится в статье.