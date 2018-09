MSNBC: Трамп удивил многих, обвинив во вмешательстве в выборы Китай, а не Россию

Когда на заседании Совбеза ООН Дональд Трамп обвинил Пекин в попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс США, многих это застало врасплох, отмечает MSNBC. По словам бывшего агента ФБР Клинта Уоттса, глава Белого дома последовательно «проталкивает» мысль о том, что в американские выборы вмешиваются все, а не только Москва.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытается вмешаться в выборы, которые пройдут у нас в ноябре 2018 года, против моей администрации. Они не хотят моей или нашей победы, потому что я — первый в истории президент, бросивший вызов Китаю в сфере торговли. И в сфере торговли мы выигрываем, выигрываем на всех уровнях.



Сегодня утром президент, председательствуя в ООН, обвинил другого члена Совета Безопасности в попытках подорвать избирательный процесс в США. Заметьте, не Россию, а Китай! Несколько часов спустя, во время сегодняшней президентской пресс-конференции, длившейся 81 минуту, Эймон Джаверс из CNBC попытался добиться от него большей конкретики.



ЭЙМОН ДЖАВЕРС, корреспондент CNBC: Ранее сегодня и буквально только что вы высказали существенное обвинение в адрес китайского правительства.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да.



ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Вы высказали мысль о том, что китайцы вмешивались или вмешиваются в промежуточные выборы 2018 года.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Так и есть. По моим сведениям.



ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Какими доказательствами вы располагаете, сэр?



ДОНАЛЬД ТРАМП: У нас есть доказательства.



ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Готовы ли вы представить, к примеру, соответствующее заключение разведки?



ДОНАЛЬД ТРАМП: У нас есть доказательства. Они будут обнародованы. Я не могу сказать вам сейчас. Скажу только, что это не взялось ниоткуда.



Далее президент заявил, что, несмотря на его жёсткую позицию по торговле, Китай глубоко уважает его и его, цитирую, «очень, очень большой мозг». Позднее Марк Лэндлер из The New York Times вновь затронул тему предполагаемого вмешательства Китая в выборы.



МАРК ЛЭНДЛЕР, корреспондент The New York Times: Как бы вы сравнили уровень вмешательства, которое вы сегодня видите со стороны Китая, с действиями России в 2016 году?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, я думаю, это разные вещи. Посмотрите Des Moines Register, там есть агитки, имитирующие редакционные статьи, и там говорится: «О, вы должны остановить Трампа! Вы должны его остановить! Вы должны голосовать против него!



В итоге ответ президента Трампа растянулся на целых две минуты тридцать девять секунд, всё это время он делал жесты руками. Вы видите это на экране. Ни разу в своём ответе президент не произнёс слов «Россия» или «Путин».



И здесь мы обратимся к нашему следующему гостю. С нами снова Клинт Уоттс, много лет проработавший в ФБР. Сегодня он старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики и — как это кстати! — автор книги «Шутки с врагом: выживание в мире социальных сетей, среди хакеров, террористов, русских и фейковых новостей».



Клинт, многих из нас это застало врасплох. Является ли Китай более явной и актуальной угрозой для нашего избирательного процесса, чем Россия?



КЛИНТ УОТТС, бывший агент ФБР: Думаю, китайцев это тоже застало врасплох, если судить по их лицам!



Да, было видно, что они слушают перевод!



КЛИНТ УОТТС: Некоторые фразы президента довольно интересны. Китай действительно публикует агитацию в газетах, и уже давно.



Это обычное дело?



КЛИНТ УОТТС: Обычное дело. На самом деле в Соединённых Штатах это делают многие страны.



Конечно.



КЛИНТ УОТТС: Чтобы протолкнуть свою политическую позицию, в чём бы она ни заключалась. Кроме того, многие страны финансируют аналитические центры или делают пожертвования аналитическим центрам в США, чтобы попытаться протолкнуть свою повестку дня. Но это делается открыто, и они сами об этом заявляют. Это не что-то скрытое. Это огромная разница…



Другая фраза президента — о том, что в 2018 году они действуют против него. Как будто это его избирательной кампании Китай противодействует в 2018 году. Как будто он запутался и не знает, что баллотируется не он, а конгрессмены.



А по сути всё сводится к следующему: они постоянно проталкивают мысль о том, что это может быть кто-то другой или что все это делают. Это логическая основа того, что мы слышали во время выборов. И здесь всё очень последовательно. Когда бы президента ни спрашивали о вмешательстве России в выборы 2016 года, он с самого начала говорил: «Это мог быть Китай. Это мог быть кто-то ещё».



Дата выхода в эфир 26 сентября 2018 года.