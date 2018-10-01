GT: Россия и Китай противостоят задиристым США, развивая сотрудничество

Россия и Китай высказывают схожие позиции по международным вопросам вроде проблемы Северной Кореи или иранской ядерной программы и тем самым противостоят агрессивному поведению Соединённых Штатов. Однако, как пишет Global Times, их сотрудничество основано вовсе не на противостоянии Вашингтону, а на взаимовыгодных проектах и общих интересах.

Китай и Россия продемонстрировали тесное сотрудничество и схожие интересы в международных делах, пишет Global Times. И, по словам китайских экспертов, они вместе противостоят задиристым Соединённым Штатам.

«Глобальная экономика сталкивается с ростом протекционизма. Китай и Россия показали большую заинтересованность в том, чтобы сохранить стабильность в мире и способствовать реформированию миропорядка», — приводит издание слова одного из китайских профессоров Гао Фэя. Другой специалист Ван Сянцзюй отметил, что Россия и Китай стали демонстрировать более тесное сотрудничество в решении международных проблем в рамках стратегического партнёрства между двумя странами.

Тем временем министр иностранных дел Китая Ван И и его российский коллега Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке раскритиковали США по целому ряду вопросов. Так, китайский дипломат заявил, что его страна полностью поддерживает предложение ЕС о «специальной платёжной системе», которая облегчила бы торговлю с Ираном и позволила бы сохранить соглашение по иранскому атому. О тех же позициях объявила и Россия. Участвовать в этой программе, которую можно считать ударом по однополярности США, согласны и другие страны.

По вопросу Северной Кореи Ван И отметил, что ситуация стала лучше, и это противоречит предсказаниям США, которые уверяли, что необходимо претворять в жизнь санкции Совета Безопасности, пока полуостров полностью не будет избавлен от ядерного оружия. Россия поддержала Китай в призыве пересмотреть режим санкций. Так, Сергей Лавров заявил, что санкции не должны становиться средством коллективного наказания, и что пора бы послать Пхеньяну позитивный сигнал, чтобы побудить его пойти на уступки.

Как отмечает политолог Гао Фэй, Китай и Россия задумываются о своём опыте времён холодной войны и пришли к пониманию, что лучше всего вести сотрудничество, а не идти на конфронтацию. Теперь две страны проявляют схожие позиции и по теме глобализации. Некоторые наблюдатели даже отмечают, что это похоже на игру, в которой оппонентом выступают США, и что именно Вашингтон своей недальновидной политикой, возможно, и содействует сближению Москвы и Пекина.

Впрочем, китайские эксперты с такой формулировкой не согласны и считают её необъективной. Так, Гао Фэй отметил, что Китай и Россия не противостоят Вашингтону, а пытаются «предостеречь США, что им нужно вернуться на правильную дорогу». Его коллега Ван Сянцзюй, в свою очередь, поделился мнением с Global Times, что сотрудничество между двумя странами посодействует развитию двусторонних отношений между ними, региональной стабильности и взаимному развитию. Он приводит в пример развитие Дальнего Востока, китайский проект Нового шёлкового пути, а также возрождение Северо-Восточного Китая.

Двусторонняя торговля между Россией и Китаем в 2018 году росла быстрыми темпами, и к концу года, как ожидается, она достигнет $100 млрд. И у двух стран есть при этом большой потенциал для расширения сотрудничества. Так, например, в рамках развития российского Дальнего Востока строится индустриальный парк во Владивостоке, который должен привлечь новые инвестиции из Китая, Японии и Южной Кореи.

Помимо экономического сотрудничества Россия и Китай развивают связи и в других областях, включая военную и культурную, добавляет Global Times.