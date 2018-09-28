Американский китаист: Пекин уважает «мозговитого» Трампа, но сдаваться не спешит

Президента США китайцы уважают, опасаются и почти боятся, заявил в интервью Fox News признанный эксперт по Китаю из Гудзоновского института Майкл Пиллсбери. По его словам, Пекин намерен вмешаться в американские выборы, поскольку не желает уступать в торговой войне, однако победа останется за Вашингтоном.

А вот что президент сказал о Китае. Посмотрим!



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вот господин Пиллсбери, самый авторитетный эксперт по Китаю, недавно участвовал в одной хорошей передаче, не буду её называть. И он заявил, что Китай глубоко уважает Дональда Трампа и его очень, очень большой мозг. Он сказал, они не знают, что делать с Дональдом Трампом…



Вышеупомянутый Майкл Пиллсбери, которому президент публично выразил своё уважение, сейчас с нами. Вы видите его на экране справа от меня. Майкл Пиллсбери — китаист из Гудзоновского института.



Майкл, он назвал вас по имени, потому что, по его словам, вы всё поняли правильно. Что именно вы поняли правильно?



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ, Гудзоновский институт: Ну, мне пришлось признать ошибки, допущенные мной и многими другими экспертами по Китаю 10—20 лет назад. Но признание того, что мы ошибались насчёт Китая, по-моему, свидетельствует о том, что президент Трамп на верном пути. И, откровенно говоря, они действительно его хвалят. Я очень хорошо помню некоторые их выражения на мандаринском диалекте. Они говорили: «Та хэнь цунмин» — «У него блестящий ум». Они говорили: «Та хэнь цзяохуа», — это значит «ловкий, умный», особенно это касалось торговых переговоров. Один профессор… Даже два профессора в Китае говорили мне: «Мы не хотим делать предложений на ранней стадии, потому что президент потребует большего». «Та хэнь цзяохуа». И третье выражение, которое они использовали, я перевожу как «мозговитый». Президент сказал: «Большой мозг», — но на самом деле китайское выражение «Тадэ наоцзинь сяндан да» значит «Он очень мозговитый». Такое вот впечатление. Так что уважение имеет место. Хитроумность… Мы знаем, что они его опасаются. Почти боятся, если честно.



Не знал, что вы свободно говорите на мандаринском!



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Давайте поговорим на мандаринском со Сьюзан Ли!



СЬЮЗАН ЛИ, корреспондент Fox Business: Да.



У нас широкая аудитория, мы бы хотели охватить всех. Майкл, у меня было такое впечатление, что президент видел вас в этой программе. Вы можете это подтвердить?



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Это была программа на Fox News. Эти самые слова я говорил и в вашей программе, и у Такера Карлсона.



Хорошо. Но на этой программе вы совершенно определённо сказали, что в торговом бою с Китаем побеждаем мы, то есть Америка. Вы это сказали. Ваше мнение не изменилось?



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Не изменилось. Да, я так думаю. Но я не имею в виду, что это произойдёт завтра. Я считаю, они очень упорны. Они думают, что чувствуют раскол в Белом доме. Они чувствуют раскол в стране. Я считаю, что они действительно хотят вмешаться в наши выборы. Президент заявил, что ему есть что сказать на этот счёт. Но они, очевидно, открыто проталкивают тему с фермерами в Айове и понижением цен на соевые бобы. «Мы будем покупать у Бразилии! Мы напечатаем агитацию в газетах!»…



Да, у нас есть материалы на эту тему. Об этом мы ещё поговорим. Майкл, большое спасибо, что уделили нам время сегодня. Мы вам очень признательны. Поздравляем вас с публичной похвалой от президента Трампа. Это замечательно!



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Спасибо. Я был в его переходной команде, Стюарт, так что мы знакомы.



Дата выхода в эфир 27 сентября 2018 года.