Guardian: Китай и Россия призвали ослабить санкции против Пхеньяна, чтобы склонить его к дальнейшему разоружению

Китай и Россия призвали ООН ослабить санкции против Северной Кореи, сообщает The Guardian. Таким образом Москва и Пекин разошлись во мнениях с США по вопросу о сохранении ограничительных мер против Пхеньяна, подчеркнув, что санкции следует ослабить из-за «позитивного развития событий, наблюдавшегося последние несколько месяцев».

Этот раскол стал очевиден на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Вашингтона. Председательствовал на нём госсекретарь США Майк Помпео.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что ослабление санкций «простимулирует» северокорейские власти к дальнейшему движению по пути ядерного разоружения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал призыв своего китайского коллеги, подчеркнув: «Любые переговоры — это улица с двусторонним движением. Шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены ослаблением санкций».

Данные разногласия говорят о том, что после всплеска дипломатической активности между США, Южной Кореей и КНДР консенсуса по северокорейскому вопросу, благодаря которому с 2006 года против Пхеньяна вводились всё более жёсткие санкции, больше нет.

Эта встреча глав внешнеполитических ведомств в рамках Совбеза ООН стала уже второй за два дня дипломатической неудачей для Соединённых Штатов. Как напоминает The Wall Street Journal, первым подобным случаем стало то, что мировые лидеры отказались поддержать инициативу Трампа по возвращению санкций против Ирана.