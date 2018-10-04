FP о китайском «вмешательстве» в политику США — доказательств нет, но желание прослеживается

Хотя Дональд Трамп возмущается по поводу китайского «вмешательства» в ноябрьские выборы в США, пока Белый дом не представил никаких существенных доказательств, пишет в Foreign Policy Элиас Гролл. Однако наблюдатели подчёркивают, что Пекин проводит очень сложные операции по усилению своего влияния, и не исключают скрытые попытки повлиять на политический процесс в США.

Когда Дональд Трамп ввёл пошлины на европейскую сталь, Брюссель начал взимать свои сборы с товаров, производимых в штатах ключевых союзников американского президента в Вашингтоне. Тогда Белый дом не стал говорить о попытке европейцев повлиять на американский политический процесс, пишет обозреватель Foreign Policy Элиас Гролл.

В аналогичной ситуации, когда в ответ на американские пошлины китайская государственная газета China Daily выкупила место в айовском издании Des Moines Register и разместила там статью о взаимовыгодных торговых отношениях между двумя странами, президент США поспешил заявить, что Пекин пытается подорвать репутацию республиканцев и таким образом повлиять на результаты ноябрьских выборов.

«Они не хотят, чтобы я или мы выиграли, потому что я первый президент, бросивший Китаю вызов в торговле», — заявил Дональд Трамп.

Автор статьи признаёт, что в преддверии промежуточных выборов республиканцы, которые всерьёз опасаются потерять преимущество в палате представителей, традиционно рассчитывают на штат Айова. Да, у администрации были свои причины резко реагировать на действия китайских СМИ. Однако China Daily уже на протяжении нескольких лет печатает свои материалы в различных изданиях по всему миру, а других доказательств китайского «вмешательства» у США, по всей видимости, просто нет. На обвинительную тираду Трампа глава МИД КНР Ван И лишь пожал плечами и отметил: «Мы не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела ни одной страны».

Американские власти не могут назвать конкретных действий Пекина, которые можно было бы подвести под полноценную попытку вмешаться в выборы. В комментарии Foreign Policy представитель Совета нацбезопасности заявил, что китайские власти «используют все методы», чтобы заставить США отказаться от текущей политики, включая введение пошлин, непосредственно затрагивающих «фермеров и рабочих в штатах и округах, голосовавших за Дональда Трампа». Своими пошлинами Америка всего-навсего наказывает Поднебесную «за десятки лет плохого поведения», а Китай уже стремится сыграть на разногласиях между властями и бизнес-кругами в США.

Тем не менее, хотя глава американского министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен вроде как опровергла слова президента, заверив в том, что никакой активности «иностранных противников» в отношении выборов не обнаружено, другие источники звучат не так уверено, подчёркивает Элиас Гролл. Например, неназванный сотрудник американской разведки утверждает, что Россия и Китай принадлежат к числу игроков, реализующих наиболее сложные операции по расширению своего влияния в мире. Поэтому спецслужбы США на данный момент проводят оценку на предмет того, действительно ли китайцы пытаются повлиять на ход выборов.

Как отмечает автор, China Daily со своими статьями в иностранных изданиях — лишь малая часть масштабной медийной китайской кампании, включающей в себя доступные во многих частях мира газеты и телеканалы. Тем временем администрация Дональда Трампа намекает, что в скором времени она представит больше доказательств манипуляций Пекина.

Гролл отмечает важный момент: если Россию «поймали с поличным» за попыткой вмешаться в американские выборы, то Китай, очевидно, если что-то и делает, то делает это очень незаметно и предпочитает работать на долгосрочную перспективу. За обвинениями во «вмешательстве» Китая в выборы США рискуют дать неправильную оценку действиям Пекина, который, по мнению экспертов, скорее нацелен на американский политический процесс в более глобальном плане.

Сегодня в Китае действует Отдел Единого фронта ЦК КПК, который занимается проведением операций по иностранному влиянию и поддержкой культурного обмена. Председатель Си Цзиньпин неоднократно говорил о важности работы этого ведомства, которое при нём стало более активно финансироваться и расширяться.

Работа отдела, организовывающего, скажем, поездки в Китай для журналистов, на первый взгляд кажется безобидной. Но помимо этого ведомство поддерживает контакт с китайцами, проживающими за рубежом, особенно со студентами, что когда-то в прошлом уже привело к зарождению в США страха перед китайской «пятой колонной», рассуждает журналист. Сегодня же доступ к студентам может значить для китайских властей доступ и к научным и техническим данным США.

Автор подчёркивает, что в американские выборы Пекин уже вмешивался, по крайней мере один раз. Так, в 90-е администрацию Билла Клинтона обвинили в получении денег на проведение кампании от иностранных лиц, в которых позднее власти признали китайцев. Хотя тогда ничего конкретного американцам выяснить не удалось, возможно, Поднебесная поняла, что ей нужно вести более тонкую игру. И по мере того как отношения между двумя странами ухудшаются, обвинения Трампа в китайском «вмешательстве», которые пока кажутся притянутыми за уши, в один прекрасный день могут оказаться реальностью, полагает журналист.