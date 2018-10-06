NBC: мечты Циолковского о космическом лифте близки к воплощению в реальность
В течение полувека единственным способом добраться до космоса были ракеты, однако в недалёком будущем может появиться ещё один — гигантский лифт, построенный на поверхности земли, высотой в 22 тыс. миль (около 35 405 км — прим. ИноТВ), сообщает NBC.
Как заявляют в NASA, базовая концепция космического лифта выглядит достаточно прочной, и исследователи со всего мира оптимистично оценивают возможность его строительства. Так, глобальная строительная корпорация Obayashi со штаб-квартирой в Лондоне намерена построить подобный лифт к 2050 году, а Китай хочет завершить строительство к 2045 году.
Как передаёт сайт телеканала, в скором времени на борту МКС должен быть проведён эксперимент для определения практической применимости космического лифта в реальном мире.
«Представьте себе, что нажимаете кнопку лифта «вверх» и едете прямо на небо. Это могло бы сделать космос доступным для обычных людей», — считает признанный футуролог и профессор физики Городского колледжа Нью-Йорка Митио Каку. И, по мнению издания, его слова не являются преувеличением.
Как отмечается в статье, космический лифт станет «крупнейшим из когда-либо разработанных инженерных проектов», а его строительство обойдётся в сумму около $10 млрд. Однако, по словам президента Международного консорциума ISEC Питера Суона, использование лифта позволит сократить стоимость выведения предметов на орбиту с $3,5 тыс. за фунт веса до $25.
Как напоминает NBC, впервые идея космического лифта пришла в голову российскому учёному-пионеру ракетостроения Константину Циолковскому в 1895 году. Согласно общепризнанным представлениям сегодня, космический лифт должен состоять из блока лифтовых двигателей, приводящих в движение трос, протяжённостью от космодрома, расположенного на экваторе, до геосинхронной земной орбиты. Центробежная сила, вызванная вращением Земли, будет поддерживать трос на высоте.
Как сообщается, предстоящий эксперимент на МКС в небольших масштабах воспроизведёт условия, в которых могут находиться компоненты системы. За движением двух малых «кубесатов» по 10-метровоому тросу в невесомости будут наблюдать камеры. Как сообщил агентству AFP представитель Университета Сидзуоки, чьи специалисты будут проводить испытание, «это будет первый в мире эксперимент по испытанию движения лифта в космосе» .
Разумеется, для изготовления настоящего лифта учёным ещё предстоит преодолеть некоторые препятствия, отмечает издание. Одно из них — поиск материала для изготовления троса. На сегодняшний день всё большее число специалистов полагают, что для этих целей подойдёт графен, однако его производство в необходимых размерах и количестве ещё предстоит наладить.
Другой проблемой является космический мусор, способный повредить космический лифт в случае столкновения.
Тем не менее, как передаёт NBC, настрой учёных остаётся оптимистичным. В настоящее время ведутся поиски способов уменьшить объём космического мусора, а также избежать столкновения с ним во время поездок на космическом лифте.
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