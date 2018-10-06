NBC: мечты Циолковского о космическом лифте близки к воплощению в реальность

Космический лифт, идея создания которого пришла в голову Константину Циолковскому ещё в 1895 году, может быть создан уже в ближайшем будущем, пишет NBC. Как сообщается, в скором времени на МКС будет проведён эксперимент для определения практической применимости лифта, протяжённостью от земли до околоземной орбиты. Как отмечает издание, создание подобного лифта позволит сократить стоимость выводимых на орбиту предметов до $25.

В течение полувека единственным способом добраться до космоса были ракеты, однако в недалёком будущем может появиться ещё один — гигантский лифт, построенный на поверхности земли, высотой в 22 тыс. миль (около 35 405 км — прим. ИноТВ), сообщает NBC.

Как заявляют в NASA, базовая концепция космического лифта выглядит достаточно прочной, и исследователи со всего мира оптимистично оценивают возможность его строительства. Так, глобальная строительная корпорация Obayashi со штаб-квартирой в Лондоне намерена построить подобный лифт к 2050 году, а Китай хочет завершить строительство к 2045 году.

Как передаёт сайт телеканала, в скором времени на борту МКС должен быть проведён эксперимент для определения практической применимости космического лифта в реальном мире.

«Представьте себе, что нажимаете кнопку лифта «вверх» и едете прямо на небо. Это могло бы сделать космос доступным для обычных людей», — считает признанный футуролог и профессор физики Городского колледжа Нью-Йорка Митио Каку. И, по мнению издания, его слова не являются преувеличением.

Как отмечается в статье, космический лифт станет «крупнейшим из когда-либо разработанных инженерных проектов», а его строительство обойдётся в сумму около $10 млрд. Однако, по словам президента Международного консорциума ISEC Питера Суона, использование лифта позволит сократить стоимость выведения предметов на орбиту с $3,5 тыс. за фунт веса до $25.

Как напоминает NBC, впервые идея космического лифта пришла в голову российскому учёному-пионеру ракетостроения Константину Циолковскому в 1895 году. Согласно общепризнанным представлениям сегодня, космический лифт должен состоять из блока лифтовых двигателей, приводящих в движение трос, протяжённостью от космодрома, расположенного на экваторе, до геосинхронной земной орбиты. Центробежная сила, вызванная вращением Земли, будет поддерживать трос на высоте.

Как сообщается, предстоящий эксперимент на МКС в небольших масштабах воспроизведёт условия, в которых могут находиться компоненты системы. За движением двух малых «кубесатов» по 10-метровоому тросу в невесомости будут наблюдать камеры. Как сообщил агентству AFP представитель Университета Сидзуоки, чьи специалисты будут проводить испытание, «это будет первый в мире эксперимент по испытанию движения лифта в космосе» .

Разумеется, для изготовления настоящего лифта учёным ещё предстоит преодолеть некоторые препятствия, отмечает издание. Одно из них — поиск материала для изготовления троса. На сегодняшний день всё большее число специалистов полагают, что для этих целей подойдёт графен, однако его производство в необходимых размерах и количестве ещё предстоит наладить.

Другой проблемой является космический мусор, способный повредить космический лифт в случае столкновения.

Тем не менее, как передаёт NBC, настрой учёных остаётся оптимистичным. В настоящее время ведутся поиски способов уменьшить объём космического мусора, а также избежать столкновения с ним во время поездок на космическом лифте.