Новые американские санкции против Ирана, вступающие в силу 4 ноября, создают ощущение, будто США действуют в одиночку, пишет обозреватель Asia Times Маной Кумар Мишра. По его словам, европейские союзники не поддержали эти меры США, поскольку они опасаются, что это подтолкнёт Иран к продолжению ядерной программы и увеличит риск вооружённых столкновений между Ираном с одной стороны и израильскими и арабскими союзниками США с другой. Кроме того, европейские страны не хотят сталкиваться с побочным ущербом, который могут нанести им торговые санкции против Ирана.

Беспрестанное введение американских санкций в отношении Ирана толкает страны — из-за их уязвимости перед финансовой системой, контролируемой США, — на отказ от импорта нефти из Тегерана. Новые санкции, вступающие в силу 4 ноября, создают ощущение, будто США действуют в одиночку, особенно в свете отказа Вашингтона признать юрисдикцию Международного суда ООН, пишет обозреватель Asia Times Маной Кумар Мишра.

Примечательно, что Международный суд ООН, отвечая на иранскую петицию, постановил, что санкции Вашингтона не должны затрагивать гуманитарную помощь или безопасность гражданской авиации. В качестве ответа США отказались от протокола Международного суда ООН и разорвали договор о дружбе с Ираном, подписанный в 1955 году. Вашингтон считает, что его выход из ядерной сделки 2015 года и введение новых санкций являются единственным способом положить конец поддержке терроризма, программам по строительству ракет и другим подрывным действиям, осуществляемым иранским режимом.

США обвинили Иран в участии в «злонамеренной деятельности» — например, в поддержке деспотического режима Асада в Сирии, а также таких боевых групп, как Хезболла, ХАМАС и «Талибан»*. Однако считать, что санкции, направленные против режима, не нанесут ущерб иранскому населению — это странно, отмечает обозреватель.

Американские санкции в отношении Ирана являются односторонними, поскольку они не были одобрены другими участвующими сторонами. Европейские союзники США склонны продолжать вести дела с Ираном, как Россия и Китай. По сообщениям, европейские союзники считают, что американские санкции несут большую опасность, потому что, по их мнению, они будут подталкивать Иран к продолжению ядерной программы и увеличат риск вооружённых столкновений между Ираном с одной стороны и израильскими и арабскими союзниками США с другой.

Кроме того, европейские страны не хотят сталкиваться с побочным ущербом, который могут нанести им торговые санкции против Ирана. Сообщается, что европейские страны разрабатывают способы обхода финансово-банковской системы, в которой доминирует доллар США. Они также готовы сотрудничать с Ираном в торговле, а также заключать бартерные сделки, которые могут исключить необходимость использования традиционных методов.

Понятно, что процесс принятия решения о введении дополнительных санкций в отношении Ирана был односторонним шагом, предпринятым без каких-либо усилий со стороны США по убеждению других стран поддержать его, пишет Маной Кумар Мишра. Европейские страны не уверены в целесообразности этих мер, и Россия и Китай с подозрением относятся к мотивам США, лежащим в основе выхода страны из ядерной сделки и введения новых санкций, несмотря на приверженность Тегерана руководящим принципам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Американские политики должны понимать, что Вашингтон действует не в однополярном мире, «где всё может быть спроектировано в соответствии с его политикой». С другой стороны, односторонний подход США, вероятно, столкнётся с жёстким сопротивлением со стороны сложной доминирующей международной системы.

Введение жёстких американских санкций в отношении Ирана может быть истолковано как геополитический шаг, нацеленный на маргинализацию Ирана в энергетической политике. Похоже, что иранско-американское противостояние в Афганистане, а также в других районах — от Ближнего Востока до Центральной Азии, — вероятно, продолжится до тех пор, пока Вашингтон не признает иранские претензии в других регионах и пока Тегеран не согласует свои амбиции с американскими геополитическими интересами, считает обозреватель Asia Times Маной Кумар Мишра.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.