Fox News: Болтон обвинил Иран в «насмешке» над Договором о дружбе с США

Своими действиями Тегеран превратил в «посмешище» Договор о дружбе с Вашингтоном 1955 года. Такое мнение высказал советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон. По словам политика, «иранский режим» не может вести себя враждебно и одновременно добиваться хороших отношений, ссылаясь на международное право, передаёт Fox News.

ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по вопросам безопасности: Ранее сегодня госсекретарь Помпео сделал важное заявление о решении президента расторгнуть Договор о дружбе с Ираном 1955 года. Иран превратил это соглашение в посмешище благодаря своей поддержке терроризма, провокационному распространению межконтинентальных ракет и злонамеренному поведению на всей территории Ближнего Востока.

Сегодняшнее решение, принятое Международным судом ООН, стало поражением для Ирана. Организация поступила правильно, отвергнув все просьбы Ирана. Но мы разочарованы тем, что Международный суд не признал, что не обладает юрисдикцией выносить какое-либо постановление относительно санкций, которые США вводят для защиты собственной фундаментальной безопасности в рамках этого договора. Вместо этого суд позволил Ирану использовать его в качестве пропаганды.

Иранский режим систематически проводил враждебную политику в отношении Соединённых Штатов, пороча суть Договора о дружбе. Режим не может вести себя враждебно, а затем добиваться дружбы, ссылаясь на международное право.

Дата выхода в эфир 03 октября 2018 года.