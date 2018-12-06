Guardian: Евросоюз предложил план по борьбе с зависимостью от доллара

Европейская комиссия предложила меры, которые позволили бы увеличить значение европейской валюты на мировых рынках и тем самым помогли бы ей обойти американские санкции в адрес Ирана, пишет Guardian. К примеру, среди таких мер есть предложение рассчитываться по энергетическим контрактам с другими странами в евро и создать свою платёжную систему.

Европейская комиссия раскрыла свои планы по снижению зависимости от американского доллара, что должно помочь Евросоюзу вести независимую внешнюю политику, пишет Guardian. Важность этой инициативы возросла, когда европейским компаниям пришлось уйти из Ирана из-за опасности американских санкций. Поэтому Еврокомиссия планирует увеличить использование евро в сфере энергетики, в том числе, чтобы уменьшить влияние доллара на мировую экономику.

Так, европейские власти предлагают использовать евро в качестве основной валюты в энергетических контрактах между членами ЕС и третьими странами, а также установить цены на нефть в евро. ЕС — один из крупнейших в мире импортёров энергоресурсов, напоминает автор статьи. Кроме того, ЕС должен создать базовые процентные ставки на финансовых рынках и систему мгновенных платежей, а также изучить возможности дальнейшего продвижения евро на рынках обмена валют.

Европейские чиновники утверждают, что более широкое использование европейской валюты должно способствовать защите интересов европейских граждан и компаний, увеличить их устойчивость к кризисам. Они считают, что с появлением новых экономических сил и развитием новых технологий назрела необходимость существования нескольких международных валют.

Впрочем, как отмечают эксперты, эти планы могут столкнуться с большими экономическими и политическими препятствиями. Ведь дело не только в том, что мировая экономика тесно связана с долларом, но сами экономические механизмы, которые могли бы увеличить роль евро в мировой экономике, встретят сопротивление в лице Берлина.

При этом внедряются и иные механизмы, которые позволяют торговать с Ираном — например, через бартерные сделки. Однако США пытаются узнать информацию о таких планах, чтобы им помешать. Впрочем, у Евросоюза остаётся возможность оформить подобную торговлю как гуманитарную помощь — она под санкции не попадает.

Американские чиновники из Госдепа утверждают, что создание альтернативных платёжных систем лишь негативно скажется на глобализации и экономической интеграции. Но при этом они настаивают, что так легко Вашингтон от санкций не откажется, пишет Guardian.