Handelsblatt: главная опасность для доллара — не евро, а Трамп и его политика

Наибольшую опасность для доллара представляет не евро, а Дональд Трамп с его безответственной политикой, пишет немецкая газета Handelsblatt. Строптивая Европа пытается воспротивиться долларовому господству США, однако до успеха ей далеко. Намного более серьёзное давление американская валюта испытывает из-за действий Трампа, подрывающих доверие инвесторов к финансовым и правовым институтам США.

Европа против господства доллара: Еврокомиссия представила концепцию, которая должна помочь континенту эффективнее выступить против доминирования американской валюты, пишет корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Мориц Кох.

Сделки по сырью и продуктам его обработки в будущем планируется чаще проводить в евро. Также Еврокомиссия собирается поддержать европейские альтернативы американским платёжным системам, таким, как Visa и Mastercard. Способный к сопротивлению и востребованный на международном уровне евро должен стать «лицом и инструментом нового европейского суверенитета», — так считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Однако до заката доллара, о котором так мечтают некоторые европейские валютные стратеги, ещё далеко, уверен автор статьи. По его мнению, в обозримом будущем доллар будет оставаться непререкаемым авторитетом на валютном рынке. Пока европейские правительства не проводят основательных реформ еврозоны, путь евро к становлению мировой валютой остаётся закрыт.

«Если доллару сейчас и есть чего опасаться, то это не евро, а американская политика», — подчёркивает немецкая газета. Трамп с его принципом «Америка прежде всего» подвергает доллар более серьёзному давлению, чем «строптивые европейцы», пишет Handelsblatt.

Господствующее положение американской валюты основано на доверии к стабильным государственным институтам, верховенству права и независимости Центробанка. Однако в США это доверие начало подрываться, отмечает издание: чем большее давление испытывает на себе Трамп, тем яростнее он наносит удары по своему окружению.

Поскольку экономический подъём в США теряет силу, американский президент напирает на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Из-за того, что расследование связей с Россией становится для Трампа всё более опасным, он нападает на систему юстиции.

В то же время США позволяют себе огромный дефицит бюджета, отмечает издание. Одни только понижения налогов Трампа за ближайшее десятилетие создадут в бюджете дыру в триллион долларов, утверждает автор статьи. Помимо этого, ситуация осложняется за счёт нуждающейся в реформировании социальной системы здравоохранения и соцобеспечения. Спад в экономике неизбежен — и тогда государственные финансы уж точно выйдут из-под контроля, предостерегает Мориц Кох.

Уже сегодня государственный долг США составляет около $21 трлн. Таким образом, отметка в 100% ВВП давно пройдена. Трамп на это только пожимает плечами, пишет корреспондент Handelsblatt. Видимо, когда советники незадолго до вступления в должность президента предупреждали его о том, как драматично будет развиваться ситуация с размером государственной задолженности в не самом отдалённом будущем, Трамп равнодушно отметил, что тогда страной управлять будет уже не он.

Как напоминает издание, ещё во время предвыборной борьбы Трамп привлёк к себе внимание «гротескными фискально-политическими концепциями». Международные инвесторы пока ещё готовы финансировать американский бюджетный дефицит, но надолго ли? С точки зрения автора статьи, несомненно, что доллар не лишится своего господствующего положения в одночасье. «Но чем дольше Вашингтон ведёт безответственную политику, тем скорее вкладчики подыщут другую альтернативу», — заключает журналист Handelsblatt.