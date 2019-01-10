Bloomberg: Россия сокращает долларовые резервы, чтобы снизить санкционные риски

Согласно последнему отчёту Центробанка, Россия сократила объёмы американских активов в своих золотовалютных резервах на $101 млрд., одновременно увеличив долю евро, юаней и иен, пишет Bloomberg. Эти данные доказывает, что Москва стремится снизить количество ценных бумаг, которые могут быть затронуты санкциями Вашингтона, считает издание.

Москва сократила свои золотовалютные резервы в долларах примерно на $101 млрд., при этом увеличив запасы евро, юаней и иен. Об этом свидетельствует свежий квартальный отчёт, опубликованный Центробанком России, пишет Bloomberg.

По словам издания, весной на фоне нового раунда американских санкций ЦБ перевёл в европейскую и китайскую валюту по $44 млрд. Кроме того, ещё почти $21 млрд. было инвестировано в японскую иену.

Согласно отчёту, объёмы резервов в китайской валюте в ЦБ выросли с 5 до 15%. Таким образом, если верить данным МВФ, у Москвы оказалось почти четверть международных юаневых активов, отмечает Bloomberg.

По мнению издания, доклад ЦБ демонстрируют, что Россия «радикально ускоряет» политику по сокращению ценных бумаг, которые могут быть затронуты американскими ограничениями. Жёсткие апрельские санкции против ведущих компаний страны ударили по рублю и дали почву опасениям, что Москва вскоре может оказаться отрезанной от глобальных платёжных систем.

Не только Россия стремится снизить зависимость от доллара, учитывая растущие попытки Вашингтона использовать свой экономический рычаг ради геополитических целей. Китай также распродал значительную часть американских ценных бумаг из-за торговой войны с США, а европейские чиновники предложили увеличить использование евро в региональных транзакциях, подчёркивает Bloomberg.

Издание напоминает, что на прошлогоднем форуме «Россия зовёт» Владимир Путин заявлял: «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас… такая нестабильность в расчётах в долларах, она вызывает желание у очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчётов».

Данные ЦБ также показывают, что в конце марта Москва сократила объём резервов, хранимых в США, с 29 до 10%. Это наводит на мысль, что некоторые из оставшихся долларовых активов были переведены в другие страны, рассуждает Bloomberg.

«В чисто экономическом плане выгода масштабного перехода на юани не очевидна. Но в этом есть смысл, если принять в расчёт геополитическую ситуацию», — отметила в интервью изданию сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова.