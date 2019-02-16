Die Presse: ЕС сделал ещё один шаг к разрушению долларовой монополии на нефтяном рынке

Брюссель создал специальную рабочую группу для борьбы с монополией доллара в сфере торговли сырьём и энергоресурсами, сообщает Die Presse. Европейцы хотят закрепить за евро статус мировой валюты и впредь рассчитываться за импорт только в своих деньгах. Это ещё один шаг к усилению экономической независимости еврозоны, объясняет австрийское издание.
Никто не импортирует нефть в таких объёмах, как Европа, пишет Die Presse. Но большая часть сделок по закупке чёрного золота до сих пор осуществляется в долларах. И Еврокомиссия хочет это изменить, ответив тем самым на антииранские санкции Вашингтона. В ЕС возмущены тем, что американцы вновь «использовали господствующее положение доллара как оружие». К тому же европейцы хотят закрепить за евро статус мировой валюты.
И для этого была создана специальная рабочая группа, которая будет бороться с монополией американской валюты в сфере торговли сырьём и энергоресурсами. Наряду с остальными в неё входят представители австрийского нефтяного концерна OMV и итальянской нефтегазовой компании Eni, отмечает издание. Создание этой структуры стало ещё одним шагом Европы к отвязке от доллара. Россия и Китай поддержали инициативу.
В четверг рабочая группа заседала в Брюсселе. Официальных данных о том, что обсуждалось, пока нет. Но за день до встречи бельгийский исследовательский центр Bruegel «совершенно случайно» опубликовал материал, в котором предлагал использовать евро для расчётов на нефтяном рынке. «Торговля энергоресурсами в евро усилит экономическую независимость Европы», — говорится в тексте. Вопрос о том, какая валюта будет доминировать на нефтяном рынке, носит острый политический характер. «Так как для покупки нефти нужны доллары, американская валюта пользуется постоянным спросом», — объясняет издание.
Но с экономической точки зрения для Европы никогда не было смысла в том, чтобы оплачивать импорт в деньгах США. Это скорее была уступка. Теперь же, когда глава Белого дома Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, и этому соглашению наступил конец. Но в еврозоне не все однозначно относятся к инициативе Брюсселя. В Европейском центральном банке многие считают, что рынку нельзя мешать, и он должен сам определить наиболее выгодную для себя «нефтяную валюту».
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.