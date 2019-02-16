Die Presse: ЕС сделал ещё один шаг к разрушению долларовой монополии на нефтяном рынке

Брюссель создал специальную рабочую группу для борьбы с монополией доллара в сфере торговли сырьём и энергоресурсами, сообщает Die Presse. Европейцы хотят закрепить за евро статус мировой валюты и впредь рассчитываться за импорт только в своих деньгах. Это ещё один шаг к усилению экономической независимости еврозоны, объясняет австрийское издание.

Никто не импортирует нефть в таких объёмах, как Европа, пишет Die Presse. Но большая часть сделок по закупке чёрного золота до сих пор осуществляется в долларах. И Еврокомиссия хочет это изменить, ответив тем самым на антииранские санкции Вашингтона. В ЕС возмущены тем, что американцы вновь «использовали господствующее положение доллара как оружие». К тому же европейцы хотят закрепить за евро статус мировой валюты.



И для этого была создана специальная рабочая группа, которая будет бороться с монополией американской валюты в сфере торговли сырьём и энергоресурсами. Наряду с остальными в неё входят представители австрийского нефтяного концерна OMV и итальянской нефтегазовой компании Eni, отмечает издание. Создание этой структуры стало ещё одним шагом Европы к отвязке от доллара. Россия и Китай поддержали инициативу.



В четверг рабочая группа заседала в Брюсселе. Официальных данных о том, что обсуждалось, пока нет. Но за день до встречи бельгийский исследовательский центр Bruegel «совершенно случайно» опубликовал материал, в котором предлагал использовать евро для расчётов на нефтяном рынке. «Торговля энергоресурсами в евро усилит экономическую независимость Европы», — говорится в тексте. Вопрос о том, какая валюта будет доминировать на нефтяном рынке, носит острый политический характер. «Так как для покупки нефти нужны доллары, американская валюта пользуется постоянным спросом», — объясняет издание.



Но с экономической точки зрения для Европы никогда не было смысла в том, чтобы оплачивать импорт в деньгах США. Это скорее была уступка. Теперь же, когда глава Белого дома Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, и этому соглашению наступил конец. Но в еврозоне не все однозначно относятся к инициативе Брюсселя. В Европейском центральном банке многие считают, что рынку нельзя мешать, и он должен сам определить наиболее выгодную для себя «нефтяную валюту».