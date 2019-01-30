Der Standard: Россия и ЕС объявили доллару битву за финансовый суверенитет

США всё чаще используют доллар как оружие для реализации своих внешнеполитических целей, сообщает Der Standard. И санкции против Ирана стали для Европы сигналом к укреплению своего экономического и финансового суверенитета. При этом европейцы не одни в своём желании ослабить позиции «зелёного бакса». Россияне также в этом заинтересованы, отмечает автор статьи Андре Баллин.

Своими санкциями против Ирана США в очередной раз показали ЕС, «кто в мире хозяин», пишет Der Standard. Но Брюссель не собирается сдаваться и пытается предпринять ответные действия, в частности усилить позиции евро в качестве мировой резервной валюты, отмечает автор статьи Андре Баллин.

Глава Белого дома Дональд Трамп — «приверженец односторонней политики», продолжает австрийское издание. Он «разжигает конфликты», в то время как Евросоюз одно за другим заключает новые соглашения с мировыми партнёрами. Такая стратегия может укрепить евро, ведь между местом, которое страна занимает в мировой торговле, и значимостью её валюты есть чёткая взаимосвязь. Европейский союз играет на международном рынке важную роль, но у него есть проблема: основная часть платежей, особенно тех которые касаются сырья, и главным образом нефти, осуществляются в долларах, хотя США даже не выступают в качестве одного из участников сделки.

Американская валюта — самая крепкая в мире, убеждены эксперты. К тому же США ещё и самая крупная военная и экономическая держава. И администрация Трампа всё чаще использует доллар как оружие для реализации своих внешнеполитических целей. И санкции против Ирана стали для Европы сигналом, что нужно «укреплять свой экономический и финансовый суверенитет».

И именно об этом говорится в стратегическом документе Еврокомиссии. Её члены предлагают вытеснить доллар из сферы энергетических и сырьевых поставок, а также поставок самолётов. В Брюсселе предприятиям советуют внести соответствующие пункты в свои договоры. Шансы ЕС на ослабление доллара повышает и тот факт, что доминирование американцев в мировой финансовой сфере не по душе не только европейцам. И россияне, что не удивительно, также заинтересованы в ослаблении «зелёного бакса», пишет Баллин.

Ещё 10 лет назад, когда Россия сильно пострадала от мирового кризиса, спровоцированного банкротством американского инвестиционного банка Lehman Brothers, в Кремле прозвучало предложение вести расчёт за российский нефтяной экспорт в рублях. Долгое время всё ограничивалось только заявлениями, но обострение политического конфликта между Россией и Западом, а также ужесточение санкций «пробудило в московских политиках жажду деятельности».

В прошлом году российский президент Владимир Путин раскритиковал США за то, что они используют свою финансовую мощь для реализации политических целей. Он заявил, что американцы подрывают доверие к доллару и таким образом «пилят сук, на котором сидят». С Китаем Россия уже заключила соглашения о переходе на расчёт в рублях и юанях. Схожие соглашения Кремль собирается заключить с Турцией и Ираном.

Центробанк России также сократил свои резервы в долларах на 101 миллиард и вместо них закупил другие валюты, главным образом евро и юани, а также японские иены. Всё это часть подготовки к новым санкциям США, которые уже месяцами висят над российской экономикой дамокловым мечом, заключает Баллин.