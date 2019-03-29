Bloomberg: в погоне за независимостью от доллара Россию накрыла «золотая лихорадка»

Стремясь уйти от чрезмерной зависимости от американской валюты, Россия активно запасается золотом, подавая пример и ряду других стран. Как отмечает Bloomberg, благодаря спросу Москвы, свои позиции укрепило и само золото. Однако неизвестно, как долго Россия сможет увеличивать свои закупки.

«Стремление Владимира Путина положить конец слишком сильной зависимости России от доллара США породило реальную золотую лихорадку», — утверждает Bloomberg.

По данным ресурса, всего за десятилетие Москва увеличила вчетверо свои золотые запасы, и ушедший 2018 год показал самую впечатляющую статистику. Впрочем, и в настоящий момент Россия не собирается сбавлять обороты. Так, судя по показателям Центробанка, в феврале страна закупила 1 млн тройских унций (≈ 31 тонну).

Россия, очевидно, делает успехи в своих попытках диверсифицировать свои резервы и отойти от американской валюты. Аналитики задаются вопросами, насколько сильным может оказаться влияние на мировую экономику, если эту тенденцию подхватят и другие страны и начнут проявлять больший интерес к, скажем, золоту или юаню.

К примеру, в ноябре в интервью американским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские предприятия слишком сильно зависят от доллара, и подчеркнул, что эта проблема затрагивает «суверенитет» стран ЕС. В прошлом году также Польша и Венгрия внезапно впервые за долгое время начали активно запасаться золотом.

В случае России эксперты выражают сомнения, сможет ли Москва долгое время сохранять столь внушительные обороты золотых закупок. В прошлом году объёмы приобретённого драгоценного металла впервые превысили объёмы его добычи. И хотя некоторые аналитики утверждают, что активные закупки будут продолжаться и дальше с целью создания подушки безопасности на случай новых геополитических потрясений или санкций, другие уверены, что спрос Москвы на золото должен в скором времени упасть.

Если говорить об американской валюте, то единственное, что мешает России слишком далеко от неё уйти, — сильная зависимость страны от экспорта сырья вроде нефти, ведь сделки в этой сфере рассчитываются именно в долларах.

Как отмечают аналитики, интерес России помог самому золоту укрепить свои позиции на рынке. «Если бы не российский Центробанк, прошлый год был бы худшим для золотых закупок за последние десять лет, так что это помогло поддержать цены», — отметил глава аналитического отдела BullionVault Эдриан Эш.

Представители Центробанка никак не прокомментировали политику ведомства по закупке золота, отмечает Bloomberg.