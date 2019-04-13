BFM Business: ЦБ закупает золото, чтобы противостоять доллару

После Крымского кризиса золотой резерв России приблизился к показателям пятилетней давности, пишет BFM Business. Пополнение запасов жёлтого металла призвано избавить от долларовой зависимости российские финансы и способствовать укреплению национальной валюты.

Как напоминает BFM, после присоединения Крыма к России в марте 2014 года Запад ввёл против Москвы экономические санкции, и правительству пришлось обналичить часть своего золотого резерва, чтобы противостоять финансовому кризису. Однако уже через год Владимир Путин «рекомендовал» Центробанку пополнить запасы драгоценного металла, а весной 2018 года Эльвира Набиуллина подтвердила, что перед её ведомством стоит такая задача.

С тех пор, отмечает издание, темпы только растут: Банк России приобрёл уже 9,3 тонны, а в прошедшем году на его долю пришлось 42% всего золота, купленного мировыми ЦБ. Таким образом, резервный фонд приближается к своему докризисному состоянию ($490 млрд). Как отмечает экс-советник одного из департаметов Банка России Олег Кузьмин, на сегодняшний день Центробанк уже практически исчерпал лимит скупки золота, добытого внутри страны, и может начать его закупку за границей.

Такие большие запросы, по мнению издания, говорят о желании диверсифицировать резервы и меньше зависеть от американской валюты. По мнению директора инвестиционных исследований Всемирного совета по золоту Хуана Калоса Артигаса, эти шаги — всего лишь очередное проявление «дедоларизации», наблюдаемой сегодня и в других крупных развивающихся странах.

При этом бывший министр Португалии по европейским делам Бруно Масаеш уверен: Россия и Китай независимо друг от друга готовятся к пересмотру мировой денежной системы, когда золото станет точкой отсчёта для создания новой международной валюты при потерявшем свои позиции долларе.

А пока золотой резервный фонд России, как отмечает французское издание, создаёт подушку безопасности, которая защитит страну от возможного финансового кризиса и нового пакета экономических санкций. По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, Америка «никогда не отменит санкции», и с недавних пор многие российские экономисты с ним согласны.

Тем удивительнее, пишет BFM Business, выглядит на этом фоне мнение главного сторонника жёсткого разговора с Москвой сенатора-республиканца Марко Рубио. Многие российские СМИ цитируют его высказывание в интервью агентству Bloomberg о том, что в Вашингтоне ощущается «усталость» от санкций.

Французское издание замечает, что такое изменение политического настроя уже отразилось на торгах в среду, когда российские облигации федерального займа на 5 и 10 лет вызвали небывалый ажиотаж, легко побив рекорд в $2 млрд. BFM Business ссылается на слова Ярослава Лисоволика, главы аналитического управления Сбербанка, который отмечает приток иностранных инвестиций в российские облигации, приносящих свыше 11% дохода. На этом фоне рубль за год заметно укрепил свои позиции.