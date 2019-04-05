Telegraph: из-за агрессивной политики Вашингтона доллар теряет свои позиции

Доллар движется по нисходящей, поскольку политика США настраивает другие страны против американской валюты, пишет The Daily Telegraph.

Как напоминает издание, доллары стали самой важной валютой в мире благодаря Саудовской Аравии. В 1970-х годах мировой лидер в сфере нефтедобычи согласился использовать их при расчётах за продажу своего сырья, и именно так появились нефтедоллары. Этот шаг резко повысил глобальный спрос на доллары, закрепив за ними статус мировой резервной валюты.

Однако нынешнее агрессивное поведение Америки по отношению к её противникам и союзникам привело к тому, что многие страны начинают сомневаться, отвечает ли использование американской валюты их интересам.

«Из-за воинственности режима (президента США Дональда. — ИноТВ) Трампа страны начинают отказываться от доллара, а Россия возглавляет этот тренд по дедолларизации», — говорится в статье.

Его использование на товарной бирже и в качестве резервной валюты привело к высокому спросу на государственные облигации США. Из-за санкций Вашингтона против России Владимиру Путину пришлось выискивать способы, как отказаться на некоторое время от доллара.

В результате американская валюта теперь составляет лишь 22% от общих резервов Центробанка России, а ведь ещё в середине 2017-го было 46%. Вместо этого ЦБ закупил 274 тонны золота, потратив на это около $11 млрд.

Но не только Россия хочет отказаться от доллара. Так, Китай год назад начал реализацию нескольких контрактов, валютой для расчёта по которым стал юань. Кроме того, страны Европы также считают выгодным отказ от доллара. Растущий антагонизм между западными странами, в том числе угрозы Вашингтона устроить полномасштабную торговую войну с Европой, привели к тому, что союзники США также пересматривают своё отношение к американской валюте.

«Исключение политических врагов из глобальной долларовой системы и дальше будет использоваться как оружие, которое можно будет применять по прихоти Вашингтона. Но чем активнее доллар будут использовать как оружие против отдельных стран, тем вероятнее, что эти самые страны будут искать альтернативы в обход американской валюте. Хотя на то, чтобы свергнуть доллар с трона, уйдёт некоторое время, текущая политика США может ускорить его закат как предпочтительной резервной валюты», — пишет The Daily Telegraph.