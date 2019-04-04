Focus: Трамп — это лучшее, что случилось с евро за последние годы

Политика главы Белого дома Дональда Трампа под лозунгом «Америка на первом месте» значительно ослабила позиции доллара на мировом валютном рынке, сообщает Focus. При этом евро, напротив, укрепился. Эксперты полагают, что эта тенденция будет только усиливаться, что может поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

75 лет американцы извлекали выгоду из того, что нефтедоллар был мировой валютой, пишет Focus. Но политика главы Белого дома Дональда Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» привела к росту напряжённости в отношениях с Китаем, Россией, а также ЕС. В результате многие государства задумались о поиске альтернатив американской валюте, объясняет издание.

Мировой валютный рынок охватила дедолларизация, продолжает Focus. При этом валютные резервы в евро, напротив, увеличились. Это особенно примечательно, если учесть, что за прошедшие кварталы экономика еврозоны развивалась не так стремительно, как в США. Президентство Трампа также отразилось на росте курса европейской валюты. По последним данным, он увеличился на 20%. «Трамп — это лучшее, что случилось с евро за последние годы», — констатирует автор.

Другие валюты также укрепили свои позиции, в частности юань и йена. На фоне односторонней политики Вашингтона Китай и Россия углубили сотрудничество. Москва начала стремительно избавляться от облигаций государственного займа в долларах, закупая вместо них золото.

Как и многие другие страны, в частности Иран, Россия пытается снизить свою зависимость от доллара в сфере внешней торговли. После того как Трамп пригрозил Кремлю отключением от платёжной системы SWIFT, многие российские банки перешли на китайский аналог CIPS. Также Москва надеется, что Пекин будет больше задействовать российскую альтернативу, а именно Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

В самой системе SWIFT число денежных переводов в долларах сократилось до 39,1%, а в евро поднялось до 35%. Эти числа свидетельствуют о снижении роли американской валюты в международной торговле, и эксперты полагают, что в ближайшие годы тенденция будет только усиливаться.

Если Трамп продолжит свою политику, то статус доллара как мировой резервной валюты может оказаться под угрозой. И американцы заплатят за это более высокой инфляцией, а также снижением уровня жизни, заключает издание.