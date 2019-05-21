Daily Express увидела «угрозу миру во всём мире» в российских закупках золота

В первом квартале 2019 года золотой запас России достиг рекордного уровня за последние шесть лет, и это плохой знак для мира во всём мире, пишет Daily Express. Как отмечает издание, таким способом Москва пытается обезопасить свою экономику от финансового кризиса, параллельно снижая зависимость от доллара.

Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за последние шесть лет, пишет Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

С начала года по конец марта Москва увеличила свои золотые резервы на 145,5 тонн. Директор по науке в BullionVault Эдриан Эш сообщил изданию, что крупномасштабные закупки Путиным золота — это плохой знак для мира во всём мире.

«Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всём мире и сотрудничества», — заявил он.

Свои золотовалютные резервы Москва накапливает параллельно с уменьшением доли вложений в американские облигации и «дедолларизацией» экономики. Таким образом Россия пытается защититься от потенциального спада мировой экономики. При этом золото часто считают инструментом, способным нивелировать урон от падения ценности американского доллара.

Тем не менее, как отмечает Daily Express, хотя Россия занимает первое место в мире по темпам закупок золота, она находится лишь на пятой позиции по золотовалютным запасам. «Несмотря на то что с 2009 года золотой запас России увеличился в четыре раза, он всё равно составляет менее 20 процентов от её совокупных валютных резервов», — добавил Эш.

«Россия уже встряхнула мировой рынок золота, потому что в 2018 году Москва закупала почти всё добываемое в стране золото, — добавил эксперт. — Это поддерживает цену на золото, удерживая серьёзный элемент нового предложения от попадания на рынок».

При этом если Россия продолжит закупать золото такими же темпами, то она может обогнать Францию и Италию и в течение года войти в тройку стран с самым большим золотым запасом. «Золотое правило гласит: у кого золото, у того и власть», — отметил по этому поводу Эш.

«Хотя официально золото не играет в финансовой системе никакой роли уже почти 50 лет, тот факт, что Соединённые Штаты остаются крупнейшим держателем этого металла — это не совпадение, — добавил он. — Тем не менее, чтобы сравниться с американскими запасами, Москве надо будет закупать всё добываемое в стране золото на протяжении следующих 20 лет».

«Обычно золото высоко котируется, когда другие активы показывают себя плохо. Так что, как и любой центральный банк, Россия физически накапливает золото, потому что оно обеспечивает безопасность и уменьшает риски, — подытожил Эш. — Кроме того, Москва видит в золоте инструмент для ограничения власти США и уменьшает с его помощью зависимость от доллара».