Wall Street Journal: в мире появляется всё больше систем для торговли в обход доллара

У многих стран санкционная политика США отбила желание пользоваться долларом, сообщает Wall Street Journal. При этом над альтернативными способами торговли в обход американской валюты задумались не только противники Вашингтона, но и его союзники. К примеру, Европа налаживает свои собственные финансовые каналы для сделок с Ираном. Тем же занимается Индия. Китай с Россией также пытаются вырваться из-под контроля США, рассказывает американское издание.

Союзники и противники США пытаются помешать Вашингтону контролировать международную торговлю и создают системы, в которых не используется американская валюта, сообщает Wall Street Journal. Катализатором для таких попыток послужило решение главы Белого дома Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном и возобновить в отношении него санкции. Великобритания, Германия и Франция не поддержали эти штрафные меры, включающие в себя также запрет на долларовые транзакции с иранскими банками.

Индия тоже проявила недовольство, продолжает американское издание. Тегеран — давний торговый партнёр Нью-Дели, к тому же индийцам нужна иранская нефть. Так что с ноября там действует альтернативная система. И данные по перевозкам грузов показывают, что ряд международных компаний её уже используют. Китай и Россия также хотят выйти из-под контроля США и продвигают свои собственные системы, неподконтрольные Вашингтону. Также обе страны заключают торговые сделки в юанях и рублях, а не американской валюте.

Мировая торговля идёт в долларах, и это позволяет США следить за любой продукцией, которую которую кто-либо куда-либо импортирует или экспортирует. Такое положение дел долгое время не устраивало противников Америки, делая их уязвимыми к торговым санкциям США. И с новыми системами доллара продолжит доминировать в международной торговле, но они сократят возможности Вашингтона навязывать свою политику и использовать штрафные меры. Также преступникам и террористам станет проще осуществлять денежные переводы, которые США не смогут отследить.

При этом наибольшую угрозу для США представляют те усилия, которые в этом направлении прилагает Европа, подчёркивает Wall Street Journal. «Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а это означает, что нужно иметь абсолютно независимые финансовые инструменты», — заявил в прошлом году министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также призвал укрепить европейскую автономию за счёт создания независимых от США финансовых каналов.

Первые планы в Европе созрели после того, как американцы пригрозили принять меры против платёжной системы SWIFT. В ответ Германия, Франция и Великобритания объявили о создании нового инструмента в поддержку торговых обменов под названием INSTEX. Она будет базироваться на евро, второй по популярности валюте в международной торговле, и позволит обмениваться с Ираном продукцией, на которую американские санкции не распространяются, например, потребительскими товарами и медикаментами. Когда система заработает, её можно будет расширить для того, чтобы совершать с Тегераном любые торговые операции.

Китай же действует более масштабно, продолжает издание. Пекин заключает сделки в юанях с такими странами как Турция и Пакистан. В прошлом году Китай и Нигерия подписали соглашение о валютном свопе, которое снизит необходимость в долларах в двусторонней торговле. В 2013 году в отношениях Китая и России на торговые операции в национальных валютах приходилось только 7%. В 2017 этот показатель увеличился до 18%.

Усилия Китая по созданию платёжной системы, не использующей доллары, — это серьёзная угроза для США, ведь Пекин обладает второй по размеру экономикой в мире и играет огромную роль в международной торговле. Китайская система CIPS, которая была запущена в 2015 году управляется Народным банком Китая и пока что использует SWIFT. Но многие эксперты полагают, что со временем она сможет обходиться и без неё.