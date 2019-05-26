Telegraph: Китай обвиняет США в «колонизации» мирового рынка

Государственная китайская газета утверждает, что введением санкций против Huawei и других крупных компаний Соединённые Штаты стараются убрать сильного соперника в борьбе за мировое господство на рынке. Как пишет The Telegraph, Вашингтон обвиняет китайских производителей в пособничестве преступным действиям правительства и угрозе национальной безопасности, используя этот предлог для экономического давления на Пекин.

Финансируемая государством газета China Daily обвинила США в попытке «колонизировать глобальный бизнес» с помощью санкций против телекоммуникационного гиганта Huawei и других китайских компаний, сообщает The Telegraph.

Издание утверждает, что нападки Соединённых Штатов на производителя устройств для видеонаблюдения Hikvision ставят целью заявить о «высоких моральных устоях» страны для продвижения политического курса Вашингтона. Со своей стороны официальный представитель МИД Китая Лу Кан изобличил лицемерие американских политиков, которые «сочиняют небылицы, основываясь на субъективных предположениях, и пытаются ввести в заблуждение американский народ».

Как рассказывает The Telegraph, активисты потребовали от США ввести санкции в ответ на притеснения членов мусульманских меньшинств, в основном проживающих на северо-западе КНР. В этом регионе широко используется технологии видеонаблюдения, и более миллиона человек содержатся в исправительных лагерях.

По информации The New York Times, Hikvision может попасть в чёрный список, который серьёзно ограничит сотрудничество организации с американскими компаниями. Неделю назад запреты на продажу компьютерных чипов и других компонентов коснулись Huawei, которая тоже оказалась в этом же списке из-за своей близости к китайскому правительству. Вашингтон выпустил предостережение о том, что компанию могут принуждать к слежке за пользователями. Официальный представитель Huawei неоднократно отрицал эти обвинения.

Кроме того, сообщает британская газета, Microsoft запретил Huawei использовать своё программное обеспечение и удалил компьютеры компании из подборки в своём онлайн-магазине, лишив покупателей возможности их приобрести. Вместе с тем на прошлой неделе китайский производитель получил 90-дневную отсрочку на введение санкций, что позволит Google, интернет-провайдерам и другим компаниям работать с Huawei для обеспечения доступа устройств к сети.

Издание напоминает, что администрация Трампа повысила тарифы на товары из Китая стоимостью $200 млрд до 25% и планирует расширить действие пошлин на оставшийся импорт стоимостью $300 млрд в год. В свою очередь Пекин ввёл повышенные тарифы на американскую продукцию на $110 млрд в год и готов принять дополнительные меры для защиты национальных интересов.