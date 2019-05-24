Newsweek: США ответят санкциями на действия Китая в Южно-Китайском море

В сенат США внесён на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предусматривает введение санкций против компаний и граждан Китая, способствующих усилению военного присутствия страны в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, пишет Newsweek. Соединённые Штаты обеспокоены тем, что КНР выдвигает свои претензии на международные воды, ущемляя права стран — членов АСЕАН и создавая свои военные базы на рифах.

В четверг группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий вынесла на рассмотрение законопроект, который позволяет правительству США вводить санкции в отношении китайских физических и юридических лиц, причастных к нелегальной деятельности Пекина в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, сообщает Newsweek. Цель законопроекта — заставить Китай прекратить свои территориальные притязания в морях вне зоны береговой линии, пишет издание со ссылкой на гонконгскую газету The South China Morning Post.

Если закон примут, он вынудит правительство США изымать американские финансовые активы и аннулировать визы китайских граждан, которые осуществляют «действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности» в спорных водах. На них также претендуют Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Бруней и Малайзия — члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Эти территории, по которым проходят торговые пути, богаты рыбой и потенциально прибыльными месторождениями природных ресурсов.

Пекин не признал требования соседей и, по мнению главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона, установит контроль над морем в любом варианте развития военного конфликта с США благодаря системе хорошо вооружённых баз на рифах и мелях. Как отмечает газета, американские корабли и самолёты совершали множество операций в районе для постоянного давления на Пекин и подкрепления позиции Вашингтона, согласно которой эти территории являются международными водами. Китай назвал поведение Соединённых Штатов провокационным и угрожающим миру в регионе, однако предложенный закон увеличит количество таких операций.

Республиканец Марко Рубио сообщил The South China Morning Post, что законопроект, в разработке которого он принимал участие, «усиливает действия США и их союзников по противодействию незаконной и опасной милитаризации Пекином оспариваемой им территории в Южно-Китайском море». Также, приводит его точку зрения издание, этот закон «подтверждает приверженность Америки сохранению региона свободным и открытым для всех стран и привлечению китайского правительства к ответственности за запугивание и принуждение других стран региона».

Как напоминает американский журнал, впервые об этом законопроекте заговорили в 2017 году, однако комитет сената США по международным отношениям забраковал его и не вынес на голосование в сенат. Теперь же на фоне напряжённых отношений двух государств и двух лет милитаризации Китая в Южно-Китайском море этот закон, вполне возможно, получит стимул и поддержку нового председателя сената.

В заключение Newsweek отмечает, что принятие закона приведёт к дальнейшему ухудшению отношений между Пекином и Вашингтоном. Жёсткая позиция Трампа в вопросах Китая стала одним из отличительных признаков его президентства. Так, на прошлой неделе Соединённые Штаты увеличили размер таможенной пошлины с 10 до 25% на импортируемые китайские товары, а также ввели запрет на сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, которого обвинили в угрозе национальной безопасности США.