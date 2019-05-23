Эксперт ООН: риск ядерного конфликта велик как никогда со времени Второй мировой войны
Риск войны с применением ядерного оружия достиг высочайшего уровня со времён Второй мировой. С таким предупреждением выступила директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван, пишет The Independent.
По мнению высокопоставленного эксперта, ситуация с контролем над вооружением в мире заметно меняется. Отчасти это связано со стратегическим соперничеством между Соединёнными Штатами и Китаем.
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