Эксперт ООН: риск ядерного конфликта велик как никогда со времени Второй мировой войны

Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван утверждает, что со времён окончания Второй мировой войны как никогда высока опасность ядерного конфликта. По мнению эксперта, отчасти этот риск связан со стратегическим соперничеством Вашингтона с Пекином, сообщает The Independent.

Риск войны с применением ядерного оружия достиг высочайшего уровня со времён Второй мировой. С таким предупреждением выступила директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван, пишет The Independent.

По мнению высокопоставленного эксперта, ситуация с контролем над вооружением в мире заметно меняется. Отчасти это связано со стратегическим соперничеством между Соединёнными Штатами и Китаем.

Дван отметила, что эта «срочная» проблема требует к себе более серьёзного отношения. По её словам, все ядерные державы занимаются обновлением своих арсеналов. Кроме того, «подрываются» и соглашения по контролю над обычными видами вооружения в связи с «появлением нового типа конфликтов», в которых всё большую роль играют частные военные компании и вооружённые группировки, а передовые технологии «размывают границу между нападением и обороной».

«Я искренне думаю, необходимо осознать — и это ускользает, когда СМИ освещают данную проблему, — что риски ядерного конфликта сейчас особенно высоки, а риски применения ядерного оружия из-за упомянутых мною факторов выше, чем когда-либо со времён Второй мировой», — подчеркнула Дван.

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 23 страны, в том числе ЮАР, Австрия, Таиланд, Вьетнам и Мексика. Резко против соглашения выступили США, Россия и другие государства, владеющие ядерным оружием, обращает внимание The Independent.