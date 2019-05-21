WP: разрушение «ядерного гроба» США угрожает загрязнением Тихому океану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США в Тихом океане появились трещины, передаёт The Washington Post. Отмечается, что у правительства Маршалловых Островов нет средств на предотвращение попадания отходов в воды океана.

Радиоактивные отходы ядерных испытаний, которые проводили США во время холодной войны, могут попасть в воды Тихого океана из разрушающегося бетонного купола, которым они закрыты, сообщает The Washington Post со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Мы все знаем, что Тихий океан стал местом проведения ядерных испытаний, — отметил Гутерриш. — Их последствия были очень драматичны в том, что касается здоровья людей и отравления океанских вод в некоторых районах».

Издание напоминает, что в период с 1946-го по 1958 год США провели 67 наземных, воздушных и подводных испытаний термоядерного оружия в Тихом океане. Под международным давлением Вашингтон был вынужден остановить испытания, однако колоссальный ущерб уже был нанесён.

Так, 1 марта 1954 года на атолле Бикини прошло испытание водородной бомбы, которая по мощности в тысячу раз превосходила взрыв в Хиросиме. Из-за просчёта американских учёных мощность взрыва «Кастл Браво» оказалась в 2,5 раза больше ожидаемой. Радиоактивным пеплом были покрыты более 11 тыс. кв.км близлежащих территорий.

«Через несколько часов атолл был покрыт тонким белым порошкообразным веществом, — приводит The Washington Post слова министра здравоохранения Маршалловых Островов Калани Канеко. — Никто не знал, что это были радиоактивные осадки. Дети играли в «снегу» и ели его».



Во время недавней поездки по островам Тихого океана для обсуждения климатических изменений Гутерриш отметил, что в саркофаге на острове Рунит, в который в 1980-е годы США поместили отходы «Кастл Браво», уже появились трещины и он может быть разрушен в случае тропического шторма.

«У меня недавно была встреча с президентом Маршалловых Островов (Хильдой Хайни. — ИноТВ), она серьёзно обеспокоена тем, что существует риск утечки отходов радиоактивных веществ, которые захоронены в ядерном гробу в этом районе», — заявил генсек ООН во время выступления перед студентами Фиджи.

Специалисты говорят, что, так как из бетона сделан только купол, а стены и дно ядерного саркофага имеют естественное происхождение, у них нет сомнений в том, что морская вода уже проникла внутрь. При этом разрушение крыши лишь усугубит ситуацию.

Издание отмечает, что жители Маршалловых островов прозвали кратер на острове Рунит, появившийся после очередного испытания в мае 1958 года, «ядерным гробом», так как за три года погибло шестеро американских военных, сбрасывавших в него радиоактивные отходы с близлежащих территорий. Изначально хранилище, накрытое куполом толщиной почти 46 см, задумывалось как временное, однако до сих пор США не предпринимали никаких шагов по перезахоронению отходов.

В 1980-х годах Маршалловы Острова подписали договор о свободной ассоциации с Соединёнными Штатами с правом на самоуправление, который урегулировал «все прошлые, нынешние и будущие претензии», связанные с ядерными испытаниями. Купол остался на попечении правительства острова. Тем не менее власти признаются, что у них нет средств на его укрепление.

«Ясно как день, что у местного правительства нет ни опыта, ни средств, для того чтобы решить проблему, если она нуждается в конкретном решении», — отметили в правительстве.