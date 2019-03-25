Euronews: чем ниже радиация, тем больше мусора — Чернобыль засоряют туристы

Вслед за радиоактивными загрязнениями в Чернобыльской зоне появились обычные: после снижения уровня радиации сюда всё чаще приезжают туристы, оставляющие за собой мусор. С этим решили бороться добровольцы, которые занялись очисткой территории и утилизацией мусора, передаёт Euronews.
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 33 года назад, превратила прилегающую территорию в зону отчуждения, подвергшуюся радиоактивному загрязнению. За прошедшее время уровень радиации здесь существенно снизился, и эти места, особенно город Припять, стали пользоваться популярностью среди туристов. В результате здесь возникла проблема загрязнений вполне обычных, борьбой с которыми занялась группа добровольцев.
ДОБРОВОЛЕЦ:На самом деле есть мусор, который мы так не расцениваем, — допустим, вот такие бутылки. Они чаще всего здесь являются, так сказать, больше историческими, потому что большая часть из них осталась ещё с того времени. Такие бутылки мы не забираем и не выкидываем. И вообще те вещи, которые остались со времён аварии, мы оставляем на тех местах, на которых они лежат.
Весь собранный мусор затем утилизируется в соответствии с предусмотренными правилами. Понимая, что приток туристов не остановить и появление нового мусора неизбежно, добровольцы намерены и дальше следить здесь за чистотой. Они расценивают территорию Припяти как своего рода музей, где, по возможности, всё должно сохраниться в том виде, в каком было в 1986 году, когда произошла катастрофа.
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