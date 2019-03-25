Euronews: чем ниже радиация, тем больше мусора — Чернобыль засоряют туристы

18:49 Итальянский журналист рассказал подробности недопуска на Украину Работающий в Москве журналист итальянского государственного телевидения RAI Марк Иннаро рассказал RT о своей неудачной попытке въехать на Украину, где он планировал освещать президентские выборы и встретиться с представителями политических и религиозных кругов.

18:46 Квят: гонка в Бахрейне будет хорошим тестом для нас Российский гонщик «Формулы-1» в составе команды «Торо Россо» Даниил Квят назвал трассу «Сахир» в Бахрейне интересной и считает, что предстоящий Гран-при станет хорошим тестом для его болида.

18:42 Климкин предложил украинцам выехать из России для участия в выборах Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, при каком условии находящиеся на территории России украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины.

18:41 Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии Председатель президиума "Офицеров России», Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.

18:40 На ЧФ начали подготовку к параду Победы На Черноморском флоте начали подготовку пеших парадных расчётов и механизированной колонны к участию в параде Победы в Севастополе.

18:39 В Свердловской области задержали подозреваемого в насилии над детьми В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в насилии над детьми, сообщает URA.RU. На данный момент у следствия есть информация о двух нападениях на девочек восьми и девяти лет на аллее на Опалихинской улице.

18:38 Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

18:33 СМИ: «Кардифф» отказался платить «Нанту» за трансфер погибшего футболиста Салы Руководство «Кардифф Сити» утверждает, что контракт аргентинского нападающего Эмилиано Салы, погибшего в результате авиакатастрофы, был отклонён офисом Английской премьер-лиги (АПЛ) и не имеет юридической силы.

18:25 Глава МИД Судана приедет в Москву 16 апреля Министр иностранных дел Судана Мухаммед Ад-Дирдири 16 апреля приедет в Москву, где пройдёт Российско-арабский форум сотрудничества.

18:18 Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0,75 литра до 204 рублей.

18:09 Уголовное дело Мамаева и Кокорина поступило в суд Пресненским районным судом Москвы зарегистрировано уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, однако дата рассмотрения дела пока не назначена.

18:08 В результате наводнения на юге Ирана погибли 17 человек В результате наводнения в городе Шираз, расположенном на юге Ирана, погибли по меньшей мере 17 человек.

17:56 Фигурист Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы Двукратный победитель Олимпийских игр в одиночном фигурном катании японец Юдзуру Ханю не примет участия в командном чемпионате мира из-за проблем со здоровьем.

17:55 Пенс анонсировал подписание Трампом документа по Голанам Вице-президент США Майк Пенс анонсировал подписание американским лидером Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

17:52 Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

17:44 В Евросоюзе завершили приготовления к «жёсткому» брекситу Европейский союз завершил приготовления к «разводу с Великобританией» без соглашения, пишет AFP со ссылкой на Еврокомиссию.

17:36 Минобрнауки получило эмблему с совой Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова. Об этом свидетельствует соответствующий приказ.

17:33 Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС Футболист «Урала» Павел Погребняк, ранее заявивший об отрицательном отношении к натурализованным игрокам в составе сборной России, будет присутствовать на рассмотрении своего дела комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).

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17:29 Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.

17:19 Лебедев может вновь стать чемпионом мира по версии WBA Российский боксёр Денис Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) из-за перехода в тяжёлый дивизион действующего обладателя титула Александра Усика.

17:17 Эксперт прокомментировал «Рейтинг травли» медиаперсон Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».

17:13 Экс-руководителей «Укрспецэкспорта» подозревают в хищении почти $24 млн Генпрокуратура Украины заподозрила в хищении почти $24 млн бывшее руководство «Укрспецэкспорта», который является частью «Укроборонпрома». Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

17:10 Эксперт оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря.

17:08 Касаткина призналась, что у неё больше не осталось планов на сезон Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своём неудачном старте сезона 2019 года.

17:07 МИД Люксембурга анонсировал помощь Украине в размере €500 тысяч Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление Украине финансовой помощи в размере €500 тыс. на гуманитарные проекты.

16:59 В Москве рассказали о ходе восстановительных работ на ВДНХ В Москве рассказали о ходе восстановительных работ к 80-летию ВДНХ, сообщает m24.

16:54 В Москве с 14 апреля в выходные запретят ездить по пяти выделенным полосам В Москве с 14 апреля в выходные владельцам личного транспорта запретят ездить по пяти выделенным полосам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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16:37 В МИД Абхазии назвали учения Грузии и НАТО вызовом нацбезопасности В МИД Абхазии прокомментировали командно-штабные учения НАТО и Грузии, отметив, что данные мероприятия являются открытым вызовом национальный безопасности страны.

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16:33 В «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Собчак, Познер и Дудь В «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала RT компанией «Крибрум», в частности, вошли телеведущая Ксения Собчак, журналисты Владимир Познер, Алексей Венедиктов и Юрий Дудь.

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16:25 МИД: Россия давно предлагает США обсудить претензии по воздействию на выборы В МИД России сообщили, что Москва давно предлагает Вашингтону обсуждать возможные претензии, касающиеся воздействия на выборы.

16:24 В ДНР отказались от обмена пленными по схеме Киева Предложенная Киевом формула обмена пленными «72 на 19» противоречит Минским соглашениям, заявила омбудсмен Дарья Морозова, представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе.

16:23 Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing на Украине Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что Киев причастен к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.

16:15 Варламов отреагировал на попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Известный российский блогер Илья Варламов в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

16:15 В федерации «Белые медведи» прокомментировали ситуацию с уволенной из-за фото учительницей Вице-президент Федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи» Галина Лопатина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию вокруг учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, уволенной из-за публикации в социальной сети фото со спортивного мероприятия, на котором она запечатлена в коротком платье.

16:14 РПЛ объявила о переносе матча «Спартак» — «Рубин» Российская премьер-лига (РПЛ) объявила по переносе матча 26-го тура между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».

16:13 В Севастополе рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём В Севастополе рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём, сообщает «Новый Севастополь».

16:07 Биатлонистка Васильева заявила, что СМИ исказили информацию по делу о пропуске допинг-тестов Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала подробности разбирательства, связанного с пропуском трёх допинг-тестов.

16:02 Синоптики прогнозируют «мощное потепление» в Москве 28 марта По прогнозам специалистов погодного центра «Фобос», в Москву в четверг, 28 марта, придёт «мощное потепление».

15:56 Двух российских актёров не пустили на Украину Двух российских актёров не пустили на Украину из-за посещения Крыма и запретили въезд в страну на три года. Об этом сообщила украинская пограничная служба, не назвав имён актёров.

15:54 ФЛГР намерена предложить FIS внести изменения в правила после инцидента с Белоруковой Тренер российской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с предложением внести некоторые изменения в правила соревнований после инцидента между Юлией Белоруковой и шведкой Фридой Карлссон на этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

15:49 В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

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15:39 Американский боксёр Питерсон завершил карьеру после поражения от россиянина Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Ламонт Питерсон объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от россиянина Сергея Липинца в рейтинговом бою.