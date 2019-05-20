Экс-агент ЦРУ: США диалог с Россией нужен только в одном случае — если речь идёт о ядерном оружии

Единственная сфера, в которой США и Россия могут вести предметный диалог, — это соглашения об ограничении ядерных вооружений, причём при таких переговорах можно обойтись без встреч на высоком уровне, заявил в интервью Cipher Brief бывший сотрудник ЦРУ Стивен Холл. По мнению эксперта, по остальным вопросам позиции Вашингтона и Москвы либо диаметрально противоположны, либо при их обсуждении Россия будет пытаться «манипулировать» Америкой.

Чего реально достиг госсекретарь США Майк Помпео на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным? В отличие от некоторых экспертов экс-сотрудник ЦРУ Стивен Холл считает, что Россия Америке не слишком-то и нужна. О своих взглядах на диалог между Москвой и Вашингтоном он поведал в интервью Cipher Brief.



По мнению Холла, США следует вести диалог с Россией на высоком уровне только затем, чтобы защищать свои интересы в области контроля над вооружениями. «ДРСМД — это важный договор. Русские ему изменили. С этим соглашением также связаны и другие вопросы. Следует ли в него включить другие страны, кроме России, особенно Китай?» — задаётся вопросом эксперт.



Бывший агент ЦРУ полагает, что всё это очень актуальные вопросы, и переговоры с Россией на этот счёт следует начать, чем скорее, тем лучше. «Однако это не значит, что этим должен заниматься госсекретарь или даже президент, и именно поэтому, как мне кажется, глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что лидеры государств приказали встретиться своим подчинённым. Это очень распространённая российская/советская риторика», — считает Холл.



Подобный диалог, продолжает аналитик ЦРУ, логичен с точки зрения американских экспертов как людей, которые точно знают, сколько у России ядерных боеголовок, а также сколько у неё систем доставки, однако всё это переговоры о технических деталях.



«Они действительно нужны, однако это единственная тема, которая мне приходит на ум, если говорить о необходимости США вести диалог с русскими. Без всяких сомнений, президент Соединённых Штатов — сильнейшей в мире державы и крупнейшей мировой экономики, — а также его администрация должны быть способны разобраться с такими проблемами, как Северная Корея и Иран, а также некоторыми другими вопросами без помощи России», — подчёркивает Холл.



Когда речь зашла о новом этапе в диалоге с Москвой, то сотрудник ЦРУ указал на то, что Россия — это «государство-изгой». «Её поведение на международной арене кроме как ужасным не назовёшь. Это касается всего, начиная от ныне отлично осмысленной аннексии* Крыма до убийств или покушений на её граждан за рубежом. Россия действует как государство-изгой. Мне кажется вполне справедливым вопрос о том, почему Соединённые Штаты Америки — повторюсь, сильнейшая страна в мире — должны протягивать России руку», — заявил Холл.



Агент ЦРУ считает, что это вызвано тем, что американский лидер пытается оставить доклад Мюллера в прошлом. При этом Трамп считает, что Мюллер полностью освободил его от вины, игнорируя тот факт, что в докладе представлены несколько иные выводы, а в отношении президента ведётся следствие по нескольким делам. «Мне кажется, что президент считает, что он теперь может воплотить в жизнь свой план по построению отличных отношений с Россией, о которых он так много говорил перед выборами в его бытность кандидатом», — отмечает Холл.



При этом эксперт крайне скептически оценивает перспективы американо-российских переговоров по Венесуэле, Северной Корее, Сирии и Ирану. «Давайте начнём с Венесуэлы. Неужели мы и вправду можем поверить в то, что Россия, главная геополитическая цель которой заключается в том, чтобы ослабить США и расколоть западные демократии, может стать страной, с которой нам следует вести переговоры, чтобы исправить ситуацию в Венесуэле? — задаётся вопросом Холл. — Неужели для США не было бы более логичным шагом наладить контакт с латиноамериканскими и европейскими партнёрами, многие из которых разделяют наши основополагающие ценности, затем, чтобы дать народу Венесуэлы возможность реально выбирать собственных лидеров? И даже если США пошли бы на это, неужели они могут поверить в то, что действия русских пойдут на пользу интересам Венесуэлы, США и всего региона? Нет. Нет никаких знаков, которые указывали бы на это».



Иран же, продолжает Холл, — это более сложная тема, так как Россия уже вмешалась в ситуацию и может говорить остальному миру: «Если вам нужен прогресс, лучше приходите к нам, потому что мы можем поговорить с аятоллами».



Что же касается налаживания каналов связи между Москвой и Вашингтоном, а также обмена развединформацией, то с этой точки зрения, по мнению эксперта, стороны могут достигнуть лишь немногого.



«Проблема в том, что в случае с Россией есть очень мало — если вообще есть — сфер, в которых русские могут помочь США. Здесь нельзя забывать о контексте. Россия атаковала нашу демократию в 2016 году, Россия аннексирует соседние страны. Говоря об ограниченном сотрудничестве, всегда вспоминают борьбу с терроризмом, однако даже здесь русские порой склонны к манипуляциям, а не сотрудничеству», — считает Стивен Холл, ещё раз подчёркивая, что единственной возможной сферой для диалога с Россией остаётся вопрос договоров об ограничении ядерных вооружений.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).