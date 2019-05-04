Defense One: прикрываясь диалогом с Россией и Китаем, Вашингтон замыслил «убийство» СНВ-III

Предложение Трампа начать переговоры о заключении новых договоров в ядерной сфере с Россией и Китаем стоит трактовать как дымовую завесу для «убийства» соглашения об ограничении ядерных вооружений СНВ-III, пишет в своей статье для Defense One эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал. По его словам, несмотря на желание России безоговорочно продлить это соглашение, администрация Трампа видит в нём ряд изъянов и не слишком стремится вести по нему диалог, что может привести к разрушению последнего препятствия к бесконтрольной гонке ядерных вооружений.

Не так давно президент США Дональд Трамп приказал своей администрации начать разработку стратегии переговоров по вопросу о договоре по контролю над ядерными вооружениями с Россией и Китаем. У стремления ограничить эти державы в ядерной сфере есть веские причины, однако подобные намерения американской стороны не должны никоим образом мешать более очевидному шагу: продлению договора о сокращении ядерных вооружений СНВ-III между Россией и США, пишет в своей статье для Defense One эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал.

По мнению автора, есть серьёзные причины полагать, что советник по национальной безопасности (и известный противник контроля над вооружениями) Джон Болтон хочет воспользоваться перспективой новых переговоров с Китаем с целью помешать простому шагу — продлению СНВ-III, действие которого истекает менее чем через два года.

«И простите мне мой скептицизм, но вероятность того, что у недоукомплектованной администрации Трампа окажется достаточно умений и кадров для того, чтобы заключить комплексный, многосторонний договор за следующие полтора года, весьма мала», — считает Вулфсталь.

СНВ-III — это последний оставшийся договор о ядерном разоружении между США и Российской Федерацией. Это соглашение, в заключении которого участвовал президент Обама, ограничивает число единиц наступательного стратегического ядерного оружия подписавших его сторон до 1550 штук. Кроме того, по условиям документа США получают доступ к бесценной информации о российском ядерном арсенале. Оба участника СНВ полностью соблюдают условия документа — что подтверждается данными американской разведки.

Этот договор вступил в силу в 2011 году, а его действие заканчивается 5 февраля 2021 года. Тем не менее, СНВ-III можно продлить на срок до пяти лет, причём без согласия конгресса. За подобный шаг высказываются как Объединённый комитет начальников штабов, так и разведсообщество США. Что же касается России, то Москва неоднократно предлагала без всяких условий продлить срок действия соглашения.

Однако ключевые чиновники администрации видят в СНВ-III два изъяна. Для Болтона СНВ — это, прежде всего, договор об ограничении вооружений. При этом за советником по нацбезопасности тянется длинный след из мёртвых договоров, и он явно хочет повторить тот же приём и с этим документом. В глазах же президента Трампа СНВ — это ещё одно соглашение, подписанное Обамой. Как и в случае с другими договорами, которые пользовались поддержкой американских ведомств, Дональд Трамп пытается уничтожить все плоды работы своего предшественника в рамках некой личной вендетты.

Вне зависимости от мотивов американского лидера администрация Трампа до сих пор не решила, пойдёт ли ей на пользу продление СНВ-III. Это обстоятельство говорит о способности нынешней администрации уделять первостепенное внимание важным вопросам безопасности и её отношении к международным договорам.

«По моему мнению, со всей очевидностью можно сказать, что по вышеупомянутым причинам президент Трамп и Болтон были бы более чем рады избавиться от СНВ-III — тем или иным способом», — подчёркивает эксперт.

В этом контексте следует также изучить вопрос о том, насколько Трамп заинтересован в переговорах по более широкому многостороннему договору о контроле над вооружениями с Россией и Китаем. Без всяких сомнений американские чиновники поступают правильно, пытаясь расширить стратегический диалог с Россией и Китаем ради защиты интересов США. Эти переговоры необходимы для предотвращения конфликтов, снижения градуса напряжённости в различных сферах и разработки новых правил соревнования с этими державами.

Однако как бы ни был полезен подобный диалог, его ни в коем случае нельзя ставить впереди вопроса о продлении СНВ-III. Россия разрабатывает новые ядерные оружейные системы, некоторые из которых попадают под действие СНВ-III в том случае если он сохранит свою силу. Если по тем или иным причинам продлить соглашение не удастся, то после 2021 года Москва сможет разработать любое количество подобных систем без оглядки на США.

При этом, продолжает Вулфстал, администрации Трампа ничто не мешает продлить существующий договор, параллельно ведя с Россией и Китаем переговоры по новым соглашениям. Тот факт, что Вашингтон не поставил лошадь с СНВ-III впереди повозки с многосторонним договором о контроле над вооружениями довольно красноречиво говорит о намерениях американской стороны.

Кроме того, конгрессу и общественности стоит весьма скептически отнестись к заявлениям администрации о том, что заключение новых договоров с Россией или Китаем будет лёгким и быстрым делом. Администрации Обамы, например, удалось заключить СНВ-III в рекордные сроки — всего за девять месяцев. Однако у администрации Обамы были некоторые преимущества, которых нет у Трампа: признанные эксперты с глубокими связями с российскими чиновниками, а также наличие опытных советников по нацбезопасности. Кроме того, тогда во главе всего процесса со стороны США стоял активный, информированный, внимательный, дисциплинированный и целеустремлённый президент.

«Разумеется, все те, кого беспокоит американская безопасность, должны быть рады, что администрация Трампа наконец предприняла усилия по налаживанию диалога и выражает готовность вести серьёзные, длительные переговоры о стратегической стабильности, наших взаимных интересах и общих угрозах. Ядерная угроза серьёзна и её нельзя приносить в жертву другим вопросам. Однако нам ни при каких обстоятельствах нельзя дать себя обмануть и поверить, что эти усилия важнее продления существующего соглашения, которое находится под угрозой… Убийство СНВ-III или попытка использовать вопрос продления как рычаг в других вопросах уничтожит последний барьер против полномасштабной ядерной гонки, которая никому не нужна и которая не пойдёт на пользу ни Соединённым Штатам, ни России», — подводит итог Джон Вулфстал.