Bloomberg: Трамп не любит усы Болтона, но прислушивается к нему

Дональд Трамп известен тем, как легко расстаётся со своими советниками, которые ему перечат, но Джон Болтон задержался в своём кресле, отмечает автор статьи в Bloomberg. При этом их взгляды не всегда сходятся, и зачастую Болтон придерживается более жёстких позиций.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон расширяет своё влияние, не боясь вступить в конфликт с главными чиновниками администрации и даже с Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Как пример автор статьи приводит недавний случай, когда Трамп написал в Twitter, что снимет санкции с Северной Кореи, за которые ратовал Болтон, а потом отказался от этого решения.



Как только Болтон попал в Белый дом, он стал бороться за то, чтобы наложить санкции на Иран, задался целью сместить Мадуро, защитить американцев от Международного уголовного суда и принять на вооружение более жёсткий подход к России. Он сотрудничал с другими силами, чтобы замедлить вывод американских войск из Сирии.



«Тёмные, бесцеремонные методы Болтона из разряда «разделяй и властвуй» никого не удивляют, — пишет автор статьи. — Он всегда был глубоко погружён в идеологию и считал, что для США свои правила, и его не тревожит — и даже иногда ему нравится — возникновение конфликта с другими на пути к его целям».



У Болтона есть связи в кругах могущественных республиканцев, которые оказывают влияние на Трампа, отмечает автор статьи. Трамп известен тем, что легко расстаётся с советниками, которые с ним спорят, но Болтон по-прежнему на месте. Зачастую их взгляды на политику сходятся: например, по вопросу о признании суверенитета Израиля над Голанами.



Но когда они не согласны друг с другом, Болтон может повести себя по-разному. Иногда он сдерживает Трампа, как в сирийском вопросе, и так он становится по своим действиям ближе к демократам. С другой стороны, он может, наоборот, разжигать разрушительные инстинкты президента. Так, Болтон выступает против каких-либо послаблений в санкционном режиме Ирана. А Госдепартамент, в свою очередь, опасается, что запрет на покупку иранской нефти плохо скажется на дипломатической обстановке. Прежде чем принять решение, Трамп запрашивал у них информацию.



Болтон в своё время убедил Буша начать войну в Ираке, хотя там не было оружия массового поражения. Впрочем, сейчас его агрессивные стремления сдерживает понимание, что Трамп во время предвыборной кампании агитировал за вывод американских военных из разных конфликтов.



Как отмечает автор статьи, Трамп Болтона иногда называет просто «Усы», но эти усы не любит. Однажды в холодную погоду он пошутил, что если бы Болтон был рядом, можно было бы погреться его усами. Но при этом Трамп ценит в своём советнике знания, умения и его знакомства. А Болтон, в свою очередь, ценит в Трампе то, что он готов пересматривать альянсы и преследовать интересы Израиля.



Болтон приложил руку к антироссийским санкциям, а также к санкциям против китайских компаний, которые якобы торговали с КНДР. До того как он занял свой пост, Болтон призывал даже к военному удару по Северной Корее, напоминает Bloomberg.