Tagesspiegel: США грозят России санкциями за помощь Венесуэле

Военная помощь Николасу Мадуро со стороны России является провокацией, заявил советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон. В Вашингтоне отметили, что США могут отреагировать на меры России санкциями, а также подчеркнули, что у Москвы нет свободы действий в данном вопросе. Российская сторона в ответ обвинила США в попытке госпереворота в Венесуэле, а также отметила, что у Вашингтона нет права указывать, с кем России можно сотрудничать.

США всё более жёстко критикуют военное сотрудничество между Россией и Николасом Мадуро и угрожают Москве санкциями, сообщает Der Tagesspiegel. В минувшую пятницу советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон раскритиковал военную поддержку Мадуро с российской стороны и предупредил, что другим странам не стоит поставлять в Венесуэлу вооружения или отправлять туда войска. «Мы будем рассматривать подобные провокации как прямую угрозу международным свободам и безопасности региона», — подчеркнул Болтон. По его словам, Мадуро использует военную поддержку для того, чтобы удержаться у власти и дальше угнетать венесуэльский народ.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что у США есть целый ряд вариантов противостояния российскому вмешательству — в том числе и санкции. Впрочем, как отмечает издание, Россия равнодушно отреагировала на эти слова.

Издание напоминает, что в минувшие выходные в Каракас прибыло 2 самолёта с российскими военными специалистами, что было воспринято Вашингтоном как провокация. Помимо этого Венесуэла является крупнейшим в Латинской Америке покупателем российских вооружений.

В госдепе США отметили, что американская сторона не будет просто сидеть сложа руки и смотреть, как Россия «обостряет напряжение» в Венесуэле.

«Если русские думают, что в данном случае у них есть свобода действий, то они ошибаются», — приводит Der Tagesspiegel слова Эллиота Абрамса.

Россия отвергла все обвинения со стороны США и, в свою очередь, обвинила Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и попытке организации государственного переворота, отмечает издание. Кроме того, Москва напомнила, что между Россией и Венесуэлой существует договор о военно-техническом сотрудничестве, а также подчеркнула, что у Вашингтона нет права указывать, с кем сотрудничать России.

Между тем, борьба за власть в Венесуэле длится уже более двух месяцев, напоминает издание.