Das Erste: Гуаидо на 15 лет запретили политическую деятельность

Власти Венесуэлы запретили самопровозглашённому президенту Хуану Гуаидо занимать государственные должности в течение 15 лет, обвинив его в коррупции, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Однако оппозиционный лидер не намерен придерживаться этого решения, потому что не считает его легитимным.
Контрольное управление Венесуэлы запретило самопровозглашённому временно исполняющему обязанности президента Хуану Гуаидо занимать политические должности, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Правительственное ведомство уличило Гуаидо в коррупции: он указывал ложные данные о своих доходах и получал деньги из-за рубежа, ничем этого не объясняя, прокомментировал решение Контрольного управления его глава Элвис Аморосо.
По данным властей Венесуэлы, Гуаидо совершил свыше 90 заграничных поездок, хотя он не располагал средствами для этого. Теперь ему запрещается занимать государственные должности в течение 15 лет.
Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, два месяца назад провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны, не согласен с таким решением. «Никто не будет придерживаться этого решения, — заявил он. — Я ездил за границу. В отличие от функционеров социалистического правительства, меня там принимают». По версии Гуаидо, Аморосо не является главой Контрольного управления, потому что назначившая его на этот пост Конституционная ассамблея незаконна: «Парламент — единственный институт, который может назначать Контрольное управление».
Международная контактная группа латиноамериканских и европейских государств, собравшаяся в столице Эквадора Киото, осудила решение Контрольного управления Венесуэлы, сообщает Das Erste. Это решение демонстрирует произвол венесуэльского правосудия, считают представители международной контактной группы. Они требуют срочного восстановления демократии, правового государства и разделения властей.
Как напоминает издание, Гуаидо на протяжении последних двух месяцев ведёт «ожесточённую борьбу за власть» с главой государства Николасом Мадуро. Многие страны, в том числе США и Германия, признали оппозиционного лидера полноправным исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Россия, Китай и Куба, напротив, продолжают поддерживать Мадуро. Обладающая большим влиянием армия Венесуэлы до сих пор тоже хранит верность социалистическому главе государства, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
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