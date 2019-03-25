El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сравнил свою страну с персонажем вселенной «Звёздных войн» Дартом Вейдером, отметив, что США стремятся экономически «задушить» режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает El Periódico. Кроме того, Болтон пригрозил режиму «более серьёзными действиями», в случае если США не увидят прогресса на пути к демократическим преобразованиям в стране.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал «большой ошибкой режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро арест руководителя аппарата лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо Роберто Марреро, сообщает El Periódico.

Кроме того, как отмечает испанское издание, Болтон пригрозил Мадуро «более серьёзными действиями» в случае отсутствия прогресса на пути к демократическим преобразованиям в Венесуэле.

«Этот репрессивный акт со стороны режима Мадуро — большая ошибка. Мы предупредили их о том, что они не должны делать ничего, что мешало бы работе временного правительства так чётко, как только смогли», — заявил Болтон в интервью на американском испаноязычном телевидении.

El Periódico напоминает, что в пятницу в ответ на «незаконный арест» Марреро США объявили о введении санкций в отношении сразу нескольких венесуэльских банков, в том числе государственного банка Венесуэлы BANDES и его филиалов в Уругвае и Боливии.

Целью ответных действий американского правительства Болтон назвал «скорейшее завершение кризиса на благо венесуэльского народа, для того чтобы режим Мадуро мирным путём передал власть правительству Гуаидо, чтобы мы могли провести свободные и справедливые выборы».

При этом он отметил, что санкции будут иметь «непрерывный и кумулятивный эффект».

«Это как в «Звёздных войнах», когда Дарт Вейдер кого-то душит, вот что мы делаем экономически с режимом», — приводит El Periódico слова Болтона.