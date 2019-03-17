El Mundo: Гуаидо отправился в турне по Венесуэле за поддержкой народа

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо надеется заручиться поддержкой не только жителей Каракаса, но и венесуэльцев, проживающих в других регионах страны, прежде чем отправиться с масштабной акцией протеста к официальной резиденции президента Николаса Мадуро. Для этого, пишет El Mundo, Гуаидо отправится с поездкой по всей стране.

Лидер оппозиции Венесуэлы, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, Хуан Гуаидо объявил о намерении совершить поездку по стране, для того чтобы заручиться поддержкой в регионах в отстранении действующего президента страны Николаса Мадуро от власти, сообщает El Mundo.

Кроме того, Гуаидо объявил о начале нового этапа борьбы, который он назвал «Операция «свобода». По словам главы Национальной ассамблеи, эту операцию он намерен завершить масштабной акцией протеста в столице Венесуэлы Каракасе, в ходе которой он и его сторонники дойдут до официальной резиденции президента, дворца Мирафлорес. Также он заверил, что потребует от Мадуро вернуть власть народу.

«Как только мы всё организуем, мы вместе пойдём к Мирафлорес, чтобы потребовать то, что принадлежит народу Венесуэлы», — заявил Гуаидо своим сторонникам в городе Валенсия.

Гуаидо подчеркнул, что надеется избежать «конфронтации» при «окончательном прекращении узурпации». Для этого он попросил каждого из своих сторонников обратиться ко всем их знакомым военным и гражданским чиновникам, чтобы отвернулись от Мадуро.

Вместе с тем Гуаидо, который, как отмечает испанское издание, не исключает возможность иностранного вмешательства, заверил, что отвественно подойдёт к рассмотрению всех имеющихся вариантов.

«Именно поддержка нашего народа делает кого-то президентом, а у него её нет, но ему недолго оставаться во дворце», — приводит El Mundo слова Хуана Гуаидо.