Аналитик Le Monde: интервенция США в Венесуэлу пойдёт вразрез со всеми принципами международного права

Вашингтон явно не исключает военные меры в отношении Венесуэлы. При этом дипломатические манёвры США наталкивают на мысли, что Америка постепенно готовит почву для военной интервенции, пишет юрист Набиль Хаджами в Le Monde. Однако, как подчёркивает эксперт, такой «авантюризм» может нанести сокрушительный удар по существующей системе международного права.

Президент США Дональд Трамп не раз подчёркивал, что относительно Венесуэлы «возможны все опции», что свидетельствует о решимости американского правительства всеми способами добиться отставки законного президента Николаса Мадуро. Так что, похоже, Вашингтон всерьёз рассматривает возможность военной интервенции в Венесуэлу, пишет лектор Университета Париж X — Нантер и юрист Набиль Хаджами в своей статье для Le Monde.

Со своей стороны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо и сам не так давно заявлял: он не исключает, что ему придётся воспользоваться «президентскими прерогативами» и прибегнуть к американскому вмешательству. И как отмечает автор статьи, с точки зрения международного права, нет ничего криминального в том, что правительство одного государства искало бы военной поддержки другого и пригласило бы его на свою территорию. Но в то же время обоснованно задаться вопросом, есть ли у Гуаидо такое право.

По словам Хаджами, тот факт, что временным президентом оппозиционера признали более 50 стран, ещё не говорит о том, что этому человеку доверено решение звать на помощь американцев. Как подчёркивает аналитик, в международном праве чётко значится, что правительство, практически полностью лишённое способности нормально функционировать, не вправе искать военной поддержки иностранного государства.

Хаджами утверждает, что военное вмешательство США может нести за собой «опасные структурные изменения». Ведь тогда, по сути, какому-нибудь государству было бы достаточно признать любую непонятную оппозиционную группу «легитимной», чтобы потом отправить свои войска защищать её интересы, когда она попросит. Эта проблема уже поднималась раньше, кстати, по случаю другой интервенции США — в Никарагуа. В 1986 году Международный суд ООН отметил, «неясно, что осталось бы в международном праве от принципа невмешательства, если бы интервенция, которая уже может быть обоснована просьбой правительства, также могла бы предприниматься и по запросу оппозиции».

Помимо «скользкой дорожки» военных вмешательств, Вашингтон развернул бурную дипломатическую деятельность. Так, именно США в июне 2018 года протолкнули в Организации американских государств проект резолюции, критикующий последние выборы в Венесуэле и рассматривающий возможность временного исключения страны из этого института. Последняя опция применялась всего два раза в истории: в отношении Кубы в 1962 году и в отношении Гондураса в 2009-м. И уже 10 января 2019 года Вашингтон отпраздновал новый дипломатический успех: Организация американских государств объявила, что больше не считает правительство Мадуро законным, и призвала к проведению новых внеочередных выборов, а также попросила «режим» (слово «правительство» в заявлениях тщательно избегалось, подчёркивает аналитик) пустить гуманитарную помощь на территорию страны.

Готовят ли все эти манипуляции почву для военного вмешательства? Как напоминает Хаджами, в 1983 году под руководством президента Рональда Рейгана, прежде чем осуществить военное вторжение в Гренаду, США до последнего момента пытались заручиться согласием Организации американских государств на проведение операции Urgent Fury («Вспышка ярости»). В этот раз неожиданно для многих латиноамериканских лидеров даже генеральный секретарь организации отметил, что опять-таки военные опции не исключаются.

Впрочем, как настаивает Набиль Хаджами, с точки зрения международного права, на пути военной интервенции США в Венесуэлу исключительно с согласия Организации американских государств есть два препятствия. Во-первых, в уставе организации прописан принцип невмешательства в дела других стран. Но даже если бы она согласилась на военную операцию США в Венесуэле, эти действия в первую очередь следовало бы согласовывать с Совбезом ООН, поскольку региональные организации подчиняются международным.

И уже в Совбезе пойдут настоящие дипломатические манёвры. Пока американский проект резолюции даже в смягчённых и осторожных формулировках не убедил Россию, Китай, ЮАР и Экваториальную Гвинею, которые проголосовали против, а Москва и Пекин впоследствии воспользовались правом вето, чтобы заблокировать документ. Россия напомнила Совбезу о «ливийском прецеденте» 2011 года и отметила, что под видом поставок гуманитарной помощи попытки сменить режим уже проводились.

Как заключает эксперт, сегодня всё указывает на то, что потенциальная интервенция в Венесуэлу будет осуществляться вопреки всем принципам международного права. «Этот авантюризм не только говорит о том, что его инициаторы не усвоили уроки прошлого, но и к тому же может потенциально уничтожить и без того нередко игнорируемый международный правовой порядок».