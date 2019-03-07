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Bloomberg: бежавшие из Венесуэлы военные готовились атаковать пограничников с территории Колумбии

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Приблизительно 200 военных, которые в своё время бежали из Венесуэлы, собирались применить силу против венесуэльских пограничников, чтобы расчистить дорогу для доставки гуманитарной помощи в страну, пишет Bloomberg. Однако колумбийские власти не допустили реализации этих планов, поскольку ранее обещали, что ввоз гуманитарной помощи пройдёт мирно.
Bloomberg: бежавшие из Венесуэлы военные готовились атаковать пограничников с территории Колумбии
Reuters
Около 200 тяжеловооружённых солдат, бежавших в своё время из Венесуэлы, намеревались осуществить доставку гуманитарной помощи в Боливарианскую республику с применением силы, пишет Bloomberg.
 
В конце прошлого месяца, когда официальные лица США присоединились к оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо в Колумбии около моста, ведущего на венесуэльскую территорию, эти военные, которых возглавлял отставной генерал Кливер Алкала, уже проверяли своё оружие. Они собирались применить силу против венесуэльских пограничников, которые блокировали ввоз гуманитарной помощи в страну.
 
План был остановлен правительством Колумбии. Богота опасалась кровопролитных столкновений на крайне публичном мероприятии, которое, по заверениям колумбийских властей, должно было быть мирным.
 
В тот день, 23 февраля, в Венесуэлу не поступило практически никакой помощи. И надежды на то, что военное руководство оставит Мадуро, до сих пор не оправдались. Даже несмотря на то, что Гуаидо, которого на данный момент полсотни стран признали легитимным лидером Венесуэлы, уже вернулся в Каракас, эта «спонтанная» ситуация со взявшимися за оружие военными демонстрирует, что инициатива по отстранению от власти Николаса Мадуро, уход которого, по мнению США, неизбежен, становится всё более хаотичной и рискованной.
 
Пока противостояние продолжается, желание прибегнуть к какому-либо военному решению будет только крепнуть, отмечается в статье. Сам Гуаидо намекнул на подобный поворот событий сразу после неудачной попытки ввезти в страну гуманитарную помощью.
 
Его комментарии официально были встречены с прохладой и в США, и в Колумбии, и в Бразилии. Однако американский сенатор Марко Рубио, который участвовал в выработке политики Соединённых Штатов по Венесуэле, похоже, поддержал эту идею. А глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что пока на столе все варианты.
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Bloomberg США Северная Америка
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Венесуэла Дональд Трамп Колумбия Николас Мадуро США Хуан Гуаидо
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