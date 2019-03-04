ABC: Эво Моралес не дал США добиться единодушной поддержки Гуаидо в Южной Америке

Президент Боливии Эво Моралес «бросил спасательный круг» Николасу Мадуро и попытался продемонстрировать всему миру, что венесуэльский лидер не одинок и не находится в изоляции, пишет журналист испанской газеты ABC Давид Аландате.

Не обращая внимания на критику внутри страны, Моралес последние несколько недель энергично выступает в защиту «венесуэльского режима» от, как он выразился, «интервенционистских попыток империи осуществить государственных переворот, чтобы завладеть таким образом венесуэльским наследием».

С того момента как Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы, Моралес «часто писал, звонил и навещал Мадуро», говорится в статье. Ещё 10 января он был одним из трёх глав государств, присутствовавших на церемонии инаугурации венесуэльского лидера.

Таким образом Моралес стал самым серьёзным препятствием для планов США по достижению единодушной поддержки Гуаидо и его переходного правительства среди южноамериканских стран.

Через два дня после того, как «венесуэльский режим» силой помешал завозу в страну гуманитарной помощи, и в результате этих событий как минимум шесть человек погибли и сотни получили ранения, Моралес позвонил Мадуро. Этот разговор даже был записан и выложен в социальных сетях. На записи Мадуро говорит: «Ало, Эво Моралес Айма, индейский вождь юга, победа за нами!».

Оба президента пытались и пытаются показать, что их отношения носят личный, сердечный, а главное, всегда антиимпериалистический характер, указывается в статье.

Между тем использование выражения «индейский вождь юга» уже вызвало в Боливии много споров. Артуро Мурильо, оппозиционный сенатор от партии «Демократическое единство», заявил: «Если выйти за рамки того, что у меня существуют политические разногласия с президентом Моралесом, мне кажется проявлением неуважения, когда убийца называет нашего президента «индейским», поскольку он также и мой президент».

Критика того, как Мадуро обращается к Моралесу, — это на самом деле симптом крупной неудовлетворённости внешней политикой боливийского лидера, считает автор статьи. Неподконтрольное правительству издание Página Siete провело недавно опрос, результаты которого показали, что 82% боливийцев считают: их президент «поступает плохо, поддерживая Мадуро». При этом 59% уверены в том, что в случае победы Моралеса страна «рискует стать как Венесуэла».

Очередные президентские выборы в Боливии намечены на октябрь этого года, и Эво Моралес намерен переизбираться на второй срок. Оппозиция пытается сделать его отношения с Мадуро центральной темой предвыборной кампании.

Депутат от «Демократического единства» Амилкар Баррал настаивает на том, что Моралес и его партия «Движение к социализму» утратили доверие населения.

«Можно сказать с уверенностью: если сохранится режим «Движения к социализму», то вскоре у нас будет также или ещё хуже, чем в Венесуэле», — заявил политик.

Кандидат в президенты Боливии от партии «Гражданское сообщество» Карлос Меса подчеркнул: «Я как кандидат крайне доволен тем, что президент Эво Моралес с таким пылом и живостью продолжает поддерживать президента-диктатора Николаса Мадуро, поскольку это идёт на пользу нашей кандидатуре и демонстрирует истинную философию той политики, в которую верит Моралес».

Однако Моралеса, похоже, не волнует, какую цену во время выборов он может заплатить за поддержку Мадуро. Он не только участвовал в инаугурации венесуэльского президента, но также приезжал в Венесуэлу с визитом 2 февраля.

Между тем журналист Давид Аландете отмечает, что в реальности режим Мадуро обеспечивается основными кредиторами Венесуэлы: Россией и Китаем, которые являются постоянными членами Совбеза ООН и имеют возможностью наложить вето на любые санкции или вооружённое вмешательство в Венесуэлу.

По мнению боливийских оппозиционеров, то, что их страна задолжала Китаю около €9 млрд, а Россия вложила в неё €1 млрд посредством газодобывающей компании «Газпром», объясняет последние шаги Моралеса на международной арене. Более того президент Боливии даже не скрывает своих тесных связей с обеими державам: в июне прошлого он совершил поездку, в ходе которой посетил только Москву и Пекин, отмечает ABC.