NYT: в Совбезе ООН предложили две резолюции по Венесуэле, но ни одной не приняли

США и Россия предложили разные проекты резолюций ООН по Венесуэле, но ни одну из них принять не удалось, сообщает The New York Times. Так, Москва назвала американскую инициативу предлогом для вмешательства в дела Венесуэлы и обвинила Вашингтон в стремлении свергнуть силой режим Мадуро.

Россия наложила вето на американский проект резолюции ООН по Венесуэле, в котором был призыв провести в стране новые выборы и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи. Как отмечает The New York Times, Москва расценила это как предлог для вмешательства. Автор статьи называет этот инцидент «новым столкновением в стычке в духе холодной войны, которая разыгрывается вокруг хаоса в Венесуэле».

Впрочем, он признаёт: с самого начала было мало надежды, что американская инициатива сможет преодолеть противостояние со стороны России. Она предложила другой проект резолюции, который также был отклонён. Против американского документа выступил и Китай.

Около 50 стран мира объединились против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И спецпредставитель Трампа по Венесуэле Эллиотт Абрамс обличал перед Совбезом «коррумпированный бывший режим Мадуро» и призывал к мирному переходу к демократии. По его словам, вне зависимости от исхода голосования становится понятно, что многие страны, особенно в Латинской Америке, встают на сторону самопровозглашённого президента Гуаидо.

И хотя в самом американском проекте резолюции не говорилось о военном вмешательстве, Трамп ранее предупреждал, что рассматриваются все варианты. Поэтому Россия и другие страны обвинили США в том, что они замышляют силовое свержение Мадуро. «Вашингтон упорно идёт к своей цели по эскалации напряжённости и реализации своего сценария по неконституционной смене власти», — заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он также напомнил, какую роль сыграли США в свержении правительства Каддафи в Ливии, отметив, что из-за такого примера в заявленные гуманитарные цели Штатов верить нельзя. «Если бы США действительно хотели помочь народу Венесуэлы, то действовали бы официально через любое из аккредитованных в этой стране агентств ООН. Но цель не в этом», — приводит издание слова российского дипломата.

В Венесуэле царит экономический кризис, и правительство Мадуро обвиняет в этом американские санкции. Так, постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада Акоста завил, что в его стране царит мир, но при этом осудил действия США, которые назвал «колониальной интервенцией», пишет The New York Times.