WSJ: Венесуэла нашла покупателей на «американскую» нефть, но это её не спасёт

После того как США объявили бойкот венесуэльской нефти, правительство Николаса Мадуро сумело найти новых покупателей на предназначавшееся американцам топливо, пишет The Wall Street Journal. Однако эксперты предупреждают, что на фоне роста давления со стороны Вашингтона Каракас вряд ли сумеет найти себе клиентов, готовых закупаться в масштабах, сравнимых с былыми американскими.

Под давлением санкций Вашингтона Венесуэла вынуждена продавать нефть, предназначенную для американских нефтепереработчиков, Европе и Индии, сообщает The Wall Street Journal. Однако, по мнению аналитиков, правительству президента Николаса Мадуро будет непросто получить реальную прибыль с этих продаж и оказать отпор эмбарго США.



Начиная с конца января на нефтяной экспорт Венесуэлы распространяются американские санкции. Их цель — перенаправить доходы от энергоресурсов лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, в лице которого Вашингтон признаёт законного президента страны.



Несмотря на старания США, как объявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, в феврале Каракас продавал по 1,2 млн. баррелей «чёрного золота» в день. Правда, по данным сторонних наблюдателей, эти цифры были несколько меньше и составили 1,1 млн. баррелей в день.



Из-за американских санкций, введённых в отношении государственной компании PDVSA, поставки венесуэльской нефти в США уже в январе сократились с 484 тыс. баррелей до 149 тыс. баррелей в день. Из-за резкого снижения объёмов экспорта десятки кораблей с топливом «зависли» у побережья страны. Как заверил Кеведо, какая-то часть этой нефти была перенаправлена в Индию, чьи энергетические аппетиты стремительно растут.



В этот раз Дели не захотел уступить давлению Америки, ведь он и так уже был вынужден сократить свой закупки у другого объекта ещё более жёстких американских санкций, Ирана. Издание объясняет, что в отличие от Тегерана для Каракаса США не блокировали денежные переводы и физические поставки — пока санкции не касаются неамериканских компаний. Так что другие клиенты Венесуэлы, скажем, Испания или Швеция, бесперебойно получали свою нефть, продажи Великобритании даже подросли. Опять-таки в отличие от ситуации с Ираном, когда Европа прекратила закупки нефти у Тегерана ещё до введения американских санкций, с Венесуэлой союзники США по-прежнему ведут энергетические дела.



Тем не менее многие из совершившихся сделок Каракаса вряд ли обеспечат ему столь необходимую валюту. Пока правительство Мадуро борется с нехваткой еды и бешеной инфляцией, Испания, к примеру, получила венесуэльскую нефть не за деньги, а в качестве оплаты за свои инвестиции в страну.



Постепенно США подталкивают и других клиентов Венесуэлы прекратить у неё закупки. 7 февраля Вашингтон ввёл санкции в отношении лично министра Кеведо, который также является главой PDVSA. «Не думайте иметь с ним дело», — предупредил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Отчасти такая стратегия работает: ряд партнёров Венесуэлы, бизнес которых связан с США, не рискнули продолжать вести дела с Каракасом в такой обстановке.



По словам экономиста Рида Л'Ансона из аналитической компании Kpler, Венесуэле трудно найти клиентов, которые были бы готовы закупать её нефть в тех же объёмах, что и США. «Если давление со стороны США будет расти, станет ещё сложнее», — прогнозирует эксперт.