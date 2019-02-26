ABC News: Мадуро сравнил заявления США по Венесуэле с заевшей пластинкой

Вашингтон уже много лет твердит одно и то же о ситуации в Венесуэле, однако страна по-прежнему сохраняет внутреннее единство и влияние на международной арене, заявил в интервью ABC News президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. По его словам, американское руководство ошибается, полагая, что Каракас сломлен.
Более 50 стран называют вас нелегитимным. Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы протестовать против вас. Многие у вас голодают, нуждаются в медикаментах. Люди сбиты с толку, а ваши нефтяные активы заморожены США, вашим крупнейшим торговым партнёром. Ваши критики в Америке говорят, что вы больше ничего не можете предпринять. Шах и мат! Они правы?
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы:Двадцать лет одни и те же заявления! Помните, что бывает с поцарапанной виниловой пластинкой? Она начинает повторять одну и ту же фразу. Это поцарапанная виниловая пластинка. Старинная виниловая пластинка. В Венесуэле (Боливарианская — ИноТВ.) революция с мощным союзом граждан и вооружённых сил. У Венесуэлы есть все экономические возможности, чтобы продвинуться вперёд, и мы сделаем это в текущем 2019 году. У Венесуэлы есть конституция, которую защищают все институты страны. Это легитимное и мощное государство. И у Венесуэлы есть чрезвычайно большие связи: мы председательствуем в Движении неприсоединения, объединяющем 120 стран. В этом году мы председательствуем в Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). У нас огромные обязанности по всему миру, которые мы продолжим выполнять. Так что эта схема с шахом и матом… Пусть в неё верит Майк Пенс. ПустьвнеёверитМайкПомпео. ПустьвнеёверятДжонБолтониЭллиоттАбрамс. Но вам в это верить не следует, потому что вы молодой человек и вы знаете, что история продолжится.
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