Fox News: война в Ираке ничему не научила «ястребов» — они хотят повторить её в Венесуэле

Вторжение США в Ирак привело к гибели тысяч американских военнослужащих и сотни тысяч мирных жителей, однако сторонники этой войны не сделали для себя никаких выводов и готовы к новым военным авантюрам, констатирует Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, многие из этих «ястребов» по-прежнему весьма влиятельны.

Прошло почти 16 лет с тех пор, как Соединённые Штаты вторглись в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. Помните весну 2003 года? В итоге война унесла жизни более 4 тысяч американских военнослужащих, десятки тысяч получили увечья. И, конечно же, погибло более 100 тысяч мирных иракцев. Всё это обошлось нашей стране более чем в триллион долларов, и побочные эффекты по-прежнему очевидны.



Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что без вторжения в Ирак не было бы гражданской войны в Сирии, не было бы ИГ* и миграционного кризиса в Европе. Если уж на то пошло, могло бы не быть президента Трампа, который во время предвыборной кампании позиционировал себя как противника этой войны.



Война в Ираке оказалась самой судьбоносной и дорогостоящей из наших внешнеполитических операций со времён войны во Вьетнаме. Возможно, это того стоило бы, если бы в итоге мы чего-то добились. Но добились ли? Мы не сделали регион более безопасным. Оружия массового поражения, послужившего оправданием для вторжения, не существовало. И этот факт стоит припомнить в следующий раз, когда наше правительство и New York Times будут в один голос уверять вас в «абсолютной правдивости» чего бы то ни было. Может оказаться, что это неправда. Зачастую так и оказывается.



Но, чтобы ответить, было ли это стоящим решением в более широком смысле, есть новое исследование войны и её последствий в двух томах, на 1300 страницах. Военный колледж Армии США издал его в прошлом месяце, и это событие прошло практически незамеченным. Выводы исследования неутешительны. Годы боевых действий в Ираке не привели к созданию там процветающей демократии, да и вообще стабильного правительства. Наша хвалёная коалиция сплоховала, ведь большинство союзников лишь для вида отправили туда свои войска, слишком малочисленные, чтобы от них была польза. Всю настоящую работу проделала горстка стран. Помните об этом, когда вам будут рассказывать о необходимости НАТО!



Но самое убийственное в этом докладе — вывод о том, что в иракской войне был лишь один победитель. И этот победитель — не Америка и не Ирак. По мнению авторов, «по всей видимости, единственный победитель в иракской войне — осмелевший, настроенный на экспансию Иран».



Усвоил ли Вашингтон эти уроки? Практически никто из тех, кто вверг нашу страну в иракскую катастрофу, никак за это не поплатился. Те, кто больше всех выступал за войну, по-прежнему здесь. И, что поразительно, многие до сих пор влиятельны: Билл Кристол, Макс Бут, Джон Болтон… Многие из этих людей хотят повторить иракскую войну, по возможности с ещё большим размахом, в Сирии, Ливии, Йемене, Венесуэле или в самом Иране. Они ничему не научились. И им может выпасть шанс сделать это снова. Но сначала пусть напишут рецензию на доклад Военного колледжа Армии.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



