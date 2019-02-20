Le Figaro: абсурдная стратегия Трампа в Сирии приводит Европу в отчаяние

Дональд трамп снова загнал европейцев в угол, потребовав вывести «своих» джихадистов из Сирии накануне «стопроцентной победы» над «Исламским государством»* и выводом американских войск, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, угрозы со стороны главы Белого дома в противном случае выпустить боевиков приводят европейских союзников в отчаяние. И не напрасно: ведь справляться с собственными гражданами, перешедшими на сторону ИГ, американским союзникам отныне придётся в одиночку.

«Европейцам с трудом удаётся приспособиться к реальности, которая обрушилась на них более двух лет назад: в отношении любой сложной ситуации возможен непредсказуемый ответ, который Дональд Трамп обнародует с помощью Twitter», — замечает глава международной службы газеты Le Figaro Патрик Сен-Пол в редакционной статье. Сегодня Европа снова оказалась «загнанной в угол», в то время как её «странный союзник» посылает ей завуалированные угрозы. В час приближения «стопроцентной победы» над ИГ* и вывода американских войск из Сирии глава Белого дома требует от европейцев «забрать своих джихадистов», угрожая в противном случае выпустить их на свободу.

Абсурдность этой стратегии приводит в отчаяние союзников Америки, замечает автор статьи, и на то есть основания. «Если халифат и бьётся в последней битве у восточной границы Сирии, то война против «Исламского государства» всё ещё далека от завершения», пишет журналист. Лишившись прежней территории, ИГ уже вернулось в Ирак и готовится сделать то же в Сирии. Освобождение боевиков грозит возвращением террористической группировки и их проекта к жизни в другом обличье, поясняет Сен-Пол.

Если боевики не будут находиться под наблюдением правосудия, многие могут со временем незаметно вернуться на родину, чтобы «выместить злобу, посеяв ужас». Что касается тех, кто «исчезнет среди песков» или найдёт убежище в Идлибе, превратившемся в невероятный «джихадистский Вудсток», Европа больше не сможет рассчитывать на американские дроны для уничтожения её «самых опасных врагов».

Как отмечает автор, Париж уже принимает меры для того, чтобы часть французских джихадистов осталась в иракских тюрьмах, однако перед страной всё равно встаёт проблема приёма несовершеннолетних детей и взрослых мужчин и женщин, когда-то покинувших страну и поклявшихся «поставить её на колени». Некоторые из них будут лгать о раскаянии, другие превратят судебный процесс в трибуну для распространения своей смертельной идеологии. Тюрьмы, наводнённые исламскими боевиками, могут превратиться в рассадники экстремизма. И сегодня Франция вынуждена искать ответы на все эти вызовы, иначе возвратившиеся джихадисты могут отравить ей жизнь, заключает обозреватель.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

