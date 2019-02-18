Das Erste: Асад потребовал у курдов перехода на сторону правительственных сил

Президент Сирии Башар Асад потребовал, чтобы курдские повстанцы присоединились к Дамаску, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Асад отметил, что с уходом американских войск, только сирийские правительственные силы могут защитить курдов от наступления Турции. На данный момент представители курдских сил и Дамаска ведут переговоры, которые пока не привели к выработке компромисса.

Башар Асад потребовал, чтобы курды, находящиеся на территории Сирии, перешли на сторону Дамаска, сообщает Das Erste. В своём телевизионном обращении, сирийский лидер отметил, что курдские силы лишились защиты, в свете скорого вывода американских войск.

Асад подчеркнул, что теперь, от турецкого наступления курдов могут защитить только сирийские правительственные силы — в противном случае, они станут «рабами османов». Издание отмечает, что в этих словах содержался намёк на то, что Турция выступает против курдской автономии.

Das Erste напоминает, что в декабре прошлого года, Дональд Трамп объявил о выводе контингента американских войск из Сирии, насчитывавшего 2000 солдат. В этой связи, сирийские курды попытались наладить свои отношения с Асадом, однако на переговорах пока что не было достигнуто единства.

Издание информирует, что в минувшие выходные, возглавляемые курдами повстанческие «Сирийские демократические силы» (SDF) провели совещание на тему будущего отношений с Дамаском: в итоговом заявлении они потребовали у Асада признания «особого статуса» SDF и полуавтономного статуса курдского региона. Кроме того, повстанцы заявили о своей готовности решить проблемы с Турцией посредством диалога.

Примерно неделю назад SDF объявили о начале операции по захвату последнего бастиона «Исламского государства»*, расположенного в деревне Багус, недалеко от иракской границы, напоминает Das Erste. Представители повстанцев заявили, что полный захват деревни осуществится через несколько дней. Наступление SDF поддерживается ударами с воздуха, осуществляемыми американскими ВВС.

Согласно данным издания, «ИГ» удерживает в деревне до 1000 мирных жителей: террористы могут использовать их в качестве заложников.

Das Erste отмечает, что на данный момент курды контролируют 30% территории Сирии. Кроме того, некоторые районы провинции Идлиб удерживаются джихадистами; в своём телеобращении, президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что «каждый сантиметр сирийской земли будет освобождён».