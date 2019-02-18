CNN: главком ВС США на Ближнем Востоке не согласен с решением Трампа об уходе из Сирии

Глава командования вооружённых сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел открыто разошёлся во мнениях с президентом Трампом по вопросу вывода войск из Сирии, сообщает CNN. В эксклюзивном интервью CNN генерал отметил, что выводить войска, когда в Сирии всё ещё находятся десятки тысяч бойцов ИГИЛ, преждевременно. При этом Вотел подчеркнул, что намерен привести приказ президента в исполнение.

Впервые на CNN. Глава командования вооружённых сил США на Ближнем Востоке открыто расходится во мнениях с президентом Трампом. Генерал Джозеф Вотел, возглавляющий операции США против ИГИЛ*, рассказал CNN в новом интервью, что он не согласен с решением президента Трампа вывести войска из Сирии и настаивает на том, что террористическая группировка ещё не побеждена. Корреспондент CNN Барбара Старр только что взяла интервью у генерала Вотела. Она единственный сопровождающий его корреспондент сейчас на прямой связи с нами из Омана с экстренным сообщением. Что же он рассказал, Барбара?

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN: Алисин, доброго утра вам из Омана в Персидском заливе. Вотел был очень прямолинеен и откровенен. Вас, возможно, удивит то, что он рассказал.

ДЖОЗЕФ ВОТЕЛ, генерал сухопутных войск США: С точки зрения военного дела, в тот конкретный момент я бы не советовал так поступать.

Глава командования вооруженных сил США в войне против ИГИЛ категорически не соглашается с решением Трампа вывести войска из Сирии. В эксклюзивном интервью CNN генерал Джозеф Вотел утверждает, что ещё слишком рано возвращать войска.

ДЖОЗЕФ ВОТЕЛ: Честно говоря, я бы не вносил такого предложения.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о том, что он выведет более двух тысяч военнослужащих из Сирии.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы победили ИГИЛ, мы разбили их, разбили наголову.

Вотел поддержал оценку разведывательного сообщества США в том, что, несмотря на существенные успехи армии США, в Сирии и Ираке всё ещё находятся десятки тысяч бойцов ИГИЛ. И решение вывести войска из Сирии уже повлекло за собой отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса в прошлом году. На прошлой неделе Вотел сделал шокирующее признание о том, что Трамп не посоветовался с ним по поводу решения вывести войска.

ДЖОЗЕФ ВОТЕЛ: Конечно же, мы были в курсе, что он выражал желание и намерение вывести войска из Ирака.

АНГУС КИНГ, член сената США от штата Мэн: Так с вами не проконсультировались до объявления об этом решении?

ДЖОЗЕФ ВОТЕЛ: Нет, со мной не проконсультировались.

Несмотря на это, Вотел подчёркивает, что он намерен привести в исполнение приказ президента. Сегодня утром Вотел отметил, что необходимо поддерживать военное давление, и что успех зависит от союзных США сирийских демократических сил.

ДЖОЗЕФ ВОТЕЛ: Когда они смогут держаться без нашей помощи, самостоятельно, это станет еще одним ключевым критерием того, что мы выполнили свою миссию – победили ИГИЛ.

БАРБАРА СТАРРС: А на текущий момент?

ДЖОЗЕФ ВОТЕЛ: Нет, пока даже не близко.

Вотел добавил, что он считает, что Иран все ещё является главной угрозой на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе. Он считает, что иранская новейшая технология баллистических ракет может быть предвестницей куда более серьезных вооружений.

ДЖОЗЕФ ВОТЕЛ: Ни для кого не должно пройти незамеченным, что новейшая программа баллистических ракет может также быть использована для транспортировки оружия массового уничтожения или чего-то, что может им стать.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.