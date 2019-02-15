Figaro: в Сирии остаются две проблемы, но решать их будут по-разному

В Сирии остаются два очага, не подконтрольных Дамаску, однако на переговорах в Сочи лидеры России, Ирана и Турции, похоже, договорились о том, чтобы бороться с ними по-разному, пишет Le Figaro. Так, в случае с Идлибом они готовы дать военный ответ на наступление джихадистов. А в курдском анклаве, наоборот, убедили Эрдогана не использовать силу.

Хоть Россия, Турция и Иран и преследуют разные стратегические цели, они твёрдо намерены завершить своё дело в Сирии, пишет Le Figaro. Ради этого они встретились в Сочи, чтобы восстановить «суверенитет страны и её территориальную целостность».

Так, по мнению собравшихся, Дамаск должен вернуть себе контроль над всей территорией, как то было до исламистского восстания. И всё это во имя борьбы с общим и разношёрстным врагом — терроризмом. Именно об этом говорится в общей декларации участников переговоров.

Однако в Сирии остаются два региона, где ситуация иная, отмечает автор статьи. Первый — Идлиб на северо-западе страны, где, несмотря на многочисленные соглашения о прекращении огня и создание зоны деэскалации, продолжают править джихадисты. А второй — на северо-востоке, где проживают курды, которых поддерживает западная коалиция, и с такой обстановкой не готова мириться Анкара. И это самое больное место на переговорах, отмечает автор статьи.

Ни России, ни Турции не удаётся сделать так, чтобы в Идлибе перестали стрелять. Так, повстанцы, которых прежде поддерживала Анкара, теперь перешли к «Хайат Тахрир аш-Шам»*, а эта террористическая группировка контролирует почти 90% анклава. России это не нравится, и в Сочи Владимир Путин призвал партнёров принять «конкретные меры, чтобы ликвидировать этот очаг террористов». По его словам, создание зоны деэскалации — мера временная, а «агрессивные наступления повстанцев не должны оставаться безнаказанными».

Точно так же и лидер шиитского Ирана Хасан Рухани настроен резко против присутствия в своём регионе очага суннитских повстанцев. Поэтому он высказывается за вооружённое вмешательство.

Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны опасается того, что в результате разыграется гуманитарный кризис, и на территорию его страны устремится поток беженцев. Однако, судя по всему, в приоритете у партнёров дать военный ответ в случае наступления джихадистов.

Впрочем, на северо-востоке Сирии ситуация ровно противоположная, отмечает журналист. Рухани и Путин, похоже, смогли убедить Эрдогана не идти на военное вмешательство против сил курдов. Анкара обвиняет их в том, что они хотят создать «террористический коридор», который угрожает турецкому государству. Тегеран и Москва заверяют, что понимают обеспокоенность своего союзника, и потому, например, российский лидер высказал свой протест против какой-либо идеи о сепаратизме курдов. «Курдский народ рассматривается как часть сирийского народа. Он должен играть роль в процессе установления суверенитета Сирии, и его права должны быть гарантированы в будущем Сирии», — заявил лидер Ирана.

«Однако ситуация остаётся неустойчивой», — отмечает автор статьи. На данный момент новость о том, что США выводят силы из Сирии, затмила «бессилие трио». Лидеры России, Ирана и Турции назвали позитивной новость об уходе американцев, заявив, что их действия были далеко не эффективными. Впрочем, как пишет Le Figaro, у трёх стран запланирована новая встреча в начале апреля в Анкаре, и она будет вовсе не лишней в попытках предотвратить опасность образования «вакуума власти» в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.