Independent: Москва и Вашингтон в борьбе за Ближний Восток устроили «дуэль саммитов»

В четверг в Польше и России состоялись два международных мероприятия посвящённых Ближнему Востоку: в Варшаве представители президентской администрации США пытались убедить европейских союзников выступить против Ирана, тогда как в Сочи лидеры России, Турции и Ирана обсуждали будущее Сирии, пишет The Independent. По мнению обозревателя издания, подобная «дуэль саммитов» продемонстрировала, что в регионе идёт борьба за влияние и формируются геополитические альянсы. Вместе с тем, по оценке экспертов, ни ту, ни другую встречу нельзя назвать действительно удачной.

В четверг в мире состоялась своеобразная «дуэль» встреч на высшем уровне по Ближнему Востоку, «обнажившая борьбу за влияние, а также закрепившая геополитические блоки, противостоящие друг другу в этом неспокойном регионе», пишет The Independent.

Как напоминает обозреватель британской газеты, в польской Варшаве в этот день при участии госсекретаря США Майка Помпео, вице-президента страны Майка Пенса и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера состоялось мероприятие, «заявленное как конференция «по проблемам мира», но оказавшееся попыткой Вашингтона заставить своих скептически настроенных союзников присоединиться к союзу стран-противников Ирана, в который вошли сами США, Израиль и монархии Аравийского полуострова. Тем временем, в российском Сочи проходили переговоры между лидерами России, Ирана и Турции в рамках «усилий Кремля по минимизации последствий восьмилетнего конфликта в Сирии», говорится в статье.

«Всё совсем как перед Первой или Второй мировой — есть два лагеря, два альянса, — прокомментировал ситуацию в интервью The Independent профессор Лодзинского университета и специалист по Ближнему Востоку Роберт Шулда. — Здесь, в Варшаве, обсуждали совсем не проблемы мира, здесь пытались создать союз. Ну а для России очень важно показать миру, что она имеет собственный лагерь и является в нём лидером».

Как подчёркивается в материале The Independent, обеим «расплывчатым» коалициям мешают серьёзные разногласия между их членами.

По мнению автора статьи, участники встречи в Турции, собравшиеся уже в четвёртый раз и впервые после того, как США объявили о выводе своих войск из Сирии, имеют очень разные взгляды на будущее этой страны после ухода Вашингтона. В частности, Анкара в отличие от Москвы и Тегерана воспринимает покинутых американцами курдов как угрозу собственной безопасности и предъявляет им ультиматумы, а также по-прежнему требует ухода сирийского президента Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран, подчёркивает журналист. В свою очередь, Россия воспринимает вывод американских войск как повод закрепить свой контроль над Дамаском, а Иран — как способ расширить своё влияние на запад и переместить войска и вооружения ближе к израильским рубежам, пишет он.

Вместе с тем, расхождение интересов и противоречия также ощущаются и в альянсе под руководством США, отмечается в статье. Так, несмотря на то, что польское министерство иностранных дел с гордостью рапортовало, что на встрече в Варшаве присутствовали представители более чем 60 стран, многие европейские государства отправили туда дипломатов и чиновников не самого высокого ранга. Вице-президент Майк Пенс в ходе мероприятия потребовал от европейцев прекратить выполнять условия ядерной сделки с Ираном, от которой отказался Вашингтон, однако сделку поддержали многие стороны, включая даже поляков, которые приняли конференцию «в надежде заполучить себе постоянную американскую военную базу».

Кроме того, единства в политике по Ближнему Востоку нет даже в самих США: всего за несколько часов до выступления в Варшаве господина Пенса, который, среди прочего, обвинял в Иран в гуманитарном кризисе в Йемене, конгресс США принял решение прекратить поддержку военной операции Саудовской Аравии против повстанцев-хусситов, воюющих против йеменских властей при поддержке Тегерана, подчёркивает обозреватель The Independent. Наконец, несмотря на то, что Вашингтон ратует за экономические санкции против Ирана, ему так и не удалось привлечь на встречу в Варшаве представителей главных экономических партнёров Тегерана — России, Китая и Ирака.

Как отметил в интервью The Independent эксперт при Российском совете по международным делам Юрий Бармин, если Москве и удастся достичь каких-то подвижек на переговорах с Турцией и Ираном, то они будут касаться состава сирийского конституционного комитета, который будет сформирован при посредничестве ООН. Между тем, по мнению эксперта, польский саммит также был «объективно слабым» мероприятием, поскольку в нём не принимают участие Турция и Иран, которые предпочитают общаться с Россией.

Аналогичное мнение в беседе с The Independent высказал и директор ближневосточного направления американского аналитического центра «Институт внешнеполитических ислледований» Аарон Штейн. «В затруднительном положении, похоже, оказались оба саммита, — заявил он. — Варшавский стал мероприятием без повестки. Нет повестки — нет и согласия. А если нет согласия, то не будет и дипломатической энергии для достижения целей. В Сочи общая повестка по прекращению сирийской гражданской войны всё же была, но не было согласия по поводу её отдельных пунктов».